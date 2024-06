Nicușor Stanciu, mesaj după România-Belgia

Nicușor Stanciu a fost foarte șters în meciul contra Belgiei. După un joc excelent reușit contra Ucrainei, belgienii l-au analizat și au reușit să-l anihileze. Căpitanul naționalei nu a ieșit cu nimic în evidență în cele 90 de minute pe care le-a jucat în al doilea meci al naționalei României la Euro 2024.

"Ne-au intrat toate golurile cu Ucraina. Știam că trebuie să suferim în fața unei echipe ca Belgia. Puteam să închidem calificarea din această seară, asta ne-am dorit, dar totuși am jucat contra unui adversar puternic. Cred că dacă reușeam să egalăm la ocaziile noastre, la 1-1 alta era soarta meciului. Sunt mândru de colegii mei, de cum am luptat astăzi cele 90 de minute. Acum așteptăm meciul cu Slovacia și trebuie să demonstrăm totul acolo. Am încercat să forțăm și în prima repriză, dar a venit golul în minutul 2 și asta ne-a dat peste cap. Nu este ușor să revii după ce iei gol din minutul 2. Acum așteptăm meciul cu Slovacia și sper ca după acest meci să sărbătorim calificarea," a spus Nicușor Stanciu.

Situația în grupa României este una inedită: naționala noastră conduce grupă cu trei puncte, pentru că în acest momentul departajarea se face la golaveraj. Toate celelalte echipe au și ele câte trei puncte, toate obținând câte o victorie. Clasamentul continuă cu Belgia pe locul 2, Slovacia pe 3 și Ucraina pe 4.

Totul se va decide în ultimul meci, naționala României având șansa să nu depindă de alte rezultate. Dacă va câștiga meciul, ori dacă va face minimum un egal, se va califica în faza următoare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News