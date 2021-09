„El (n.r. - Nicușor Dan) s-a dus până la urmă în Cișmigiu, după multă agitație, el tocmai venit din vacanță, înțelesesem că se întâlnise cu Orban care văzuse probabil la televizor ce e cu Cișmigiul și i-o fi spus ăstuia - măi, Nicușor, du-te și tu prin Cișmigiu pe acolo că e nasol. S-a dus omul, s-a făcut șef la nu știu ce pe acolo, ca să repare Cișmigiul”, a explicat Mugur Ciuvică.

„La ALPAB, dar înțeleg că e ilegal”, a completat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Da, e ilegal, dar nu e ilegal de pușcărie, procedural e așa”, a continuat Ciuvică.

„E conflict de interese, avem ANI”, a intervenit și Diana Tache.

„Avem ANI și asta. Dar ce e important e că el (n.r. - Nicușor Dan) nu are un an, dar hai să punem un an, să nu ne mai încurcăm. Deci el e de un an de zile primar, într-un an de zile parcurile alea nu arătau rău, n-or fi arătat ca parcurile de la Versailles vreodată, dar erau niște parcuri ca niște parcuri. Nu se plângea nimeni pe vremea lui Firea, când erau ăștia cu #rezist care erau tot timpul cu bicicletele și cu rolele prin parc, nu spuneau - mamă, ce rău e, că e plin de șobolani. Ei, de un an de zile de când e ăsta, parcurile sunt praf și el a spus cu seninătate atunci în Cișmigiu - Când o să se repare / Eu zic așa un pic o să se repare, dar ca să refacem de-adevăratelea o să dureze 2 ani. Deci el a distrus parcul Cișmigiu în 8-9 luni într-un an și le promite bucureștenilor că ce a distrus într-un an o să repare în doi”, a mai spus Ciuvică la „Miercurea Neagră”.

”Am decis azi schimbarea conducerii Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și mi-am asumat interimatul în fruntea acestei instituții. Voi face schimbările de management necesare pentru a schimba aspectul parcurilor.

Nu sunt deloc mulțumit de modul în care a funcționat ALPAB, de modul în care au funcționat Compania Municipală Parcuri și Grădini București și Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București, entități care răspund de întreținerea parcurilor bucureștene. Chiar dacă suntem într-un an complicat din punct de vedere financiar, bani pentru întreținerea parcurilor au existat, dar treaba s-a făcut de mântuială. Aștept de la consilierii generali schimbarea conducerii Companiei Parcuri.

Începând de luni, vom avea o echipă de 40 de oameni în Parcul Cișmigiu. O să începem din Cișmigiu și o să continuăm cu alte parcuri pe care le avem în administrare.

Asigur bucureștenii că, în doi ani, marile parcuri ale Capitalei vor avea parte de investiții semnificative și vor arăta mult mai bine decât arată acum. În același timp, în următoarea ședință a CGMB, vom discuta o reducere a tarifelor pentru prestările de servicii pentru parcuri și spații verzi, vom elimina prevederea exclusivității pentru delegarea prestării de servicii și vom începe procedura de desființare a Companiei Municipale Parcuri și Grădini și a Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde.” a scris primarul Capitalei, Nicușor Dan, pe Facebook.