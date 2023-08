”Nicușor Dan desființează unele instituții de cultură: nu le găsește rostul”. Virgil Nițulescu, MNȚR: Se pierd pentru totdeauna, nu mai pot fi reînființate niciodată

„Nicușor Dan a anunțat că dorește să desființeze unele dintre instituțiile de cultură pentru că nu le găsește rostul. Nu s-a referit propriu-zis la teatre în afară de Centrul Lumina care de fapt funcționează ca un teatru și la Centrul Dales” precizează Virgil Ștefan Nițulescu.

Întrebat care ar fi motivul pentru care Nicușor Dan dorește desființarea unor instituții de cultură Nițulescu precizează că: „El avea gânduri să desființeze, erau șapte instituții în total, avea gânduri să le desființeze înainte să apară acest proiect de ordonanță de urgență.”

Toate posturile neocupate se pierd pentru totdeauna!

Faptul că toate posturile neocupate se desființează este o problemă gravă pentru instituțiile de cultură. „Problema gravă este că proiectul de ordonanță stabilește foarte clar că posturile care sunt neocupate se pierd pentru totdeauna, nu mai pot fi reînființate niciodată.” conform spuselor lui Nițulescu.

Virgil Ștefan Nițulescu oferă și un exemplu cum structura umană în instituțiile publice de cultură se diminuează: „Când am ajuns eu să conduc muzeul în anul 2010, instituția noastră avea 184 de salariați. Acum, după mai multe tăieri de posturi, am ajuns la 141, deci am pierdut 43 de posturi în 13 ani. În tot acest timp activitatea muzeului s-a diversificat, avem astăzi cu mult mai multe evenimente decât am avut în urmă cu 13 ani.

Birocrația este o altă problemă pentru instituțiile de cultură, precizează Nițulescu: „Totul este mult mai complicat, birocrația a crescut foarte mult, birocrație la care instituția noastră este supusă de către Guvernul României prin diferite autorități publice de la Ministerul Finanțelor și Curtea de Conturi până la nu mai știu ce alte organisme de control sau de verificare a sistemului de management.”

Nițulescu: „În aceste situații, salariații muzeului sunt realmente foarte obosiți. Eu îi înțeleg pe toți, este foarte complicat să faci față unui asemenea ritm de lucru.”

