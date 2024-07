Nicolae Ciucă nu exclude posibilitatea ca PNL să o susțină la prezidențiale pe Elena Lasconi

Elena Lasconi, preşedintele USR, a fost întrebată, luni dimineață cu privire la susţinerea candidaturii sale de către PNL şi Nicolae Ciucă.

”Am făcut apel şi fac încă odată apel către partidele care se consideră de dreapta şi centru dreapta, pentru că în momentul de faţă eu spun că, singura opţiune liberală din România este USR-ul”, a zis Lasconi, adăugând faptul că apelul a fost ca Partidul Național Liberal să o susţină pe ea, la alegerile prezidenţiale.

”Să mă susţină pe mine, pentru că, pe domnul Ciucă nu mai poţi să îl dezlipeşti din poză de domnul Ciolacu. Au pierdut foarte mult din încrederea electoratului. Au greşit de două ori prin coaliţia cu PSD şi eu cred că este o greşeală. Și electoratul de dreapta, liberal, este dezamăgit”, a spus Lasconi, luni dimineață.

Ce a spus Nicolae Ciucă

Ulterior, Nicolae Ciucă a fost întrebat de jurnaliști despre declarațiile Elenei Lasconi și dacă se poate discuta și negocia cu cei din USR pe acest scenariu.

"Încă o dată, eu am avut o atitudine cât se poate de normală, decentă, pe care o voi avea și de acum înainte. Am sunat-o pe doamna Lasconi imediat ce a câștigat funcția de președinte al USR! Am felicitat-o. Și ceea ce îmi spuneți acum este, din perspectiva mea, o invitație la dialog. Ca atare, voi discuta și voi avea un dialog cu toată lumea.", a spus Nicolae Ciucă.

"Să ne așezăm și să vedem unde duc discuțiile (n.red. cu privire la scenariul în care PNL ar susține-o pe Elena Lasconi la prezidențiale)", a spus Nicolae Ciucă, luni, la amiază.

Video

