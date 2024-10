Nicolae Ciucă, întâlnire cu Ambasadorul Israelului în România, Dr. Lior Ben Dor, la un an de la atacurile teroriste lansate de Hamas

Luni, 7 octombrie, Nicolae Ciucă a aut o întâlnire la nivel înalt cu familia Steinbrecher și E.S. Dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului în România, cu prilejul comemorării unui an de la atacurile teroriste lansate de Hamas.

"Astăzi am avut onoarea de a întâlni familia Steinbrecher, alături de E.S. Dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului în România, în contextul comemorării unui an de la atacurile teroriste lansate de Hamas. Doron Steinbrecher, tânăra israeliană de origine română, se află în captivitate de aproape un an. România susține ferm eliberarea ostaticilor și rămâne un partener de încredere al Israelului în lupta împotriva terorismului.

Este esențial să subliniem că extremismul, sub orice formă, trebuie combătut și izolat. În acest sens, pericolul ascensiunii extremiștilor din România nu trebuie trecut cu vederea. Prevenirea și combaterea acestor tendințe sunt esențiale pentru menținerea unui climat de siguranță și democrație în țara noastră" a scris Nicolae Ciucă pe profilul personal de Facebook.

Cine este Dr. Lior Ben Dor

Dr. Lior Ben Dor este diplomat de carieră în Ministerul Afacerilor Externe al Statului Israel. Înainte de a fi numit ambasador, el a servit în state precum Egipt, Maroc, Uruguay, Marea Britanie, Argentina și Brazilia. Lior Ben Dor și-a finalizat doctoratul la Universitatea Bar Ilan din Israel, iar în cercetarea sa doctorală s-a concentrat asupra comunității arabe din Brazilia.

În cadrul MAE israelian, dr. Lior Ben Dor a acordat mii de interviuri jurnaliștilor și instituțiilor media arabe și a susținut sesiuni de informare, în calitatea sa de coordonator principal pentru mass-media și diplomație publică pentru lumea arabă, cu precădere de la începutul războiului împotriva organizației teroriste Hamas, conform ambasadei Israelului la București.

Reamintim că Israelul a lansat aproape 9.000 de atacuri în Liban începând cu 8 octombrie, iar Hezbollah a lansat 1.500 de atacuri în același interval de timp, potrivit datelor organizației Armed Conflict Location and Event Data. Referindu-se la Gaza, premierul Benjamin Netanyahu a spus că Israelul are dreptul să se apere și că nu îi va uita pe cei 101 ostatici aflați încă în mâinile Hamas. „Ne-am angajat cu toată ființa să-i aducem acasă”, a spus el. Cel puțin 41.825 de persoane au fost ucise în Gaza începând cu 7 octombrie anul trecut, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas.

