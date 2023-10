Nicolae Ciucă a făcut o declarație tranșantă în ședința de partid ce are loc chiar acum.

”Neîncrederea, blazarea, superficialitatea, lipsa de coeziune și unitate, demoralizarea și demobilizarea sunt cei mai mari dușmani ai noștri. Nu AUR, USR sau PSD. Haideți să schimbăm paradigma. Să gândim pozitiv, să fim optimiști și să construim. Avem capacitatea și determinarea ca în 2024 să câștigăm toate alegerile. Pe cont propriu! Prin noi înșine!

Să ne aducem aminte că în mai 2019 am câștigat Europarlamentarele cu 27%. PSD a obținut 22,5%, iar USR 22%. În noiembrie 2019, prin candidatul susținut de PNL, domnul Klaus Iohannis, am câștigat prezidențialele cu 64%. În septembrie 2020, am câștigat alegerile locale cu 34,5%. PSD a obținut doar 29,8%.

La alegerile parlamentare din decembrie 2020 am obținut 25% că urmare a demobilizării unor primari și lideri ai partidului. Voi avea grijă ca pe mandatul meu de președinte al PNL o atare greșeală să nu se mai repete. Deși PNL s-a clasat pe locul 2 la parlamentarele din 2020, noi am dat primul ministru. Suntem și azi la guvernare având cele mai importante ministere. Am trecut cu bine România printr-o succesiune de crize: sanitară, energetică, umanitară cauzate de agresiunea Rusiei în Ucraina. Ne-am descurcat mai mult decât onorabil.

Anul trecut am avut o creștere economică de 4,7%. O apreciere a PIB-ului cu 49 miliarde euro față de 2021. Un record al investițiilor străine directe și al atragerii de fonduri europene. Deci, de ce punem capul în pământ? De ce suntem resemnați? Chiar nu înțeleg.

Pe guvernările liberale din ultimii 3 ani, am deschis peste 2000 de șantiere în toată țară: drumuri, autostrăzi, spitale, școli grădinițe, creșe, lucrări de canalizare, apă curentă și gaz. Deci avem de ce să fim mândri și încrezători ” a declarat Nicolae Ciucă, în ședința BPN a PNL.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News