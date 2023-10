Nicolae Ciucă, despre alegerile de anul viitor: Cred în capacitatea PNL

Preşedintele Senatului a declarat că el crede foarte mult în capacitatea PNL, în oamenii PNL, în determinarea PNL de a duce mai departe istoria sa, despre care liberalilor le place să vorbească.



Nicolae Ciucă a fost întrebat la TVR Info dacă la alegerile de anul viitor PNL va candida singur sau va merge pe liste comune cu PSD.



"Eu cred foarte mult în capacitatea PNL, în oamenii PNL, în determinarea PNL să ducă mai departe acea istorie despre care ne place să vorbim. Pe bună dreptate spunem că suntem cel mai vechi partid din Europa, o istorie de 148 de ani, pe care trebuie să o onorăm. Ca să onorăm istoria PNL trebuie să muncim şi trebuie să nu ne uităm la ce fac alţii, trebuie să ne uităm la ce facem noi. (...) Eu atunci când am luat o decizie nu m-am gândit că trebuie să culeg roadele, decizia nu o iei pentru tine, decizia o iei pentru ceea ce trebuie să se întâmple bine. (...) Important este să luăm decizia corectă, nu contează cine culege roadele. Roadele trebuie să le culeagă poporul român, cetăţenii acestei ţări. Nu trebuie să particularizăm o anume direcţie, un anume partid sau o anume persoană. Trebuie să vedem ce facem cu decizia politică astfel încât ea să fie în beneficiul cetăţenilor", a spus Ciucă.



El a menţionat că în acest moment PNL este foarte concentrat pe ceea ce are de făcut la guvernare.



"Dacă ne gândim că urmează alegeri, oamenii au puterea să analizeze şi să judece ceea ce am făcut bine la guvernare, ceea ce nu am făcut bine la guvernare. Noi trebuie să avem puterea să recunoaştem şi să venim cu soluţii pentru a îndrepta lucrurile, trebuie să venim cu proiecte pentru ceea ce înseamnă aşteptările oamenilor pe termen mediu şi lung. Avem un trend de dezvoltare economică susţinut, dar trebuie să vedem şi care ne sunt problemele în intern, pentru că avem regiuni în care disparităţile sunt destul de evidente, diferenţa calităţii vieţii între mediul rural şi mediul urban este din ce în ce mai mare şi trebuie să ne luăm măsuri astfel încât viaţa în satul românesc să nu ajungă acolo unde vedem cu toţii că se îndreaptă. Trebuie să vedem într-adevăr cum găsim politicile necesare pentru clasa de mijloc. Nicio ţară dezvoltată la care noi ne uităm ca fiind un model nu a reuşit să atingă un nivel de dezvoltare fără o clasă de mijloc puternică", a afirmat liderul PNL, conform Agerpres.

