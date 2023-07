Nemţii sunt prea săraci pentru a-şi permite un concediu de o săptămână pe an

Peste 21% dintre germani sunt prea săraci pentru a-şi permite un concediu de o săptămână pe an.

Mai mult de unul din cinci germani, respectiv 21,9% din populaţie, nu-şi permite să meargă într-o vacanţă de o săptămână pe an, relevă datele Eurostat, citate de Agerpres.



Partidul de extremă stânga Die Linke a cerut aceste informaţii de la biroul de statistică al Uniunii Europene, iar acestea au fost difuzate prima dată de media germană Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).



Potrivit sursei citate, este dificil în mod special pentru părinţii singuri cu copii, 42% dintre aceştia neavând suficient venit pentru a-şi permite un concediu de o săptămână.



Gospodăriile cu doi adulţi fără copii care să depindă de ei este cel mai probabil să-şi permită un concediu anual.



Dietmar Bartsch, lider al grupului parlamentar al Die Linke, a numit aceste cifre "o concluzie tristă".



"Aceste cifre arată cât de profund divizată social este Germania", a declarat Bartsch pentru RND.



"Toată lumea ar trebui să aibă oportunitatea să meargă în concediu cel puţin o săptămână pe an", a adăugat el. Pentru acest lucru, consideră politicianul Die Linke, sunt necesare salarii mai mari, pensii adecvate, o politică antiinflaţie solidă şi o alocaţie pentru copii de bază consistentă.



Aceşti indicatori au fluctuat destul de mult în ultimii ani.



Comparativ cu 2021, a fost o creştere uşoară a procentului celor care nu-şi puteau permite o vacanţă. La momentul respectiv, proporţia era de 19,9%, aşa că era mai mică de unul din cinci germani.



Această proporţie era multă mai mică în 2017 - 15,3%, respectiv în 2019 - 12,8%. În 2011, aproape unul din patru germani - 22,8% - nu-şi putea permite un concendiu de o săptămână pe an.

