Navă comercială sub pavilion panamez, scufundată de tiruri de rachete ruse în Marea Neagră. Alte două vase, avariate

O navă comercială sub pavilion panamez a fost scufundată de tiruri de rachete ruse în Marea Neagră, iar alte două vase sunt avariate, a anunţat miercuri şeful Autorităţii maritime din Panama, Noriel Arauz, transmite Agerpres, citând AFP. Echipajele navelor sunt în siguranţă, a precizat acesta.



Ştim că trei ambarcaţiuni (sub pavilion panamez) au fost victime ale atacurilor cu rachete ruse. Una dintre aceste nave s-a scufundat, iar celelalte două plutesc, dar au suferit pagube materiale, a declarat Arauz în faţa presei.



Forţele navale ruse interzic unui număr de 200 până la 300 de nave comerciale ale diferitelor ţări să iasă din Marea Neagră, a denunţat şeful Autorităţii maritime panameze.

Alte zece nave, blocate în Marea Neagră





Zece nave sub pavilion panamez, transportând în special cereale, şi cei aproximativ 150 de membri ai echipajelor lor sunt blocaţi în Marea Neagră.



Panama susţine că are cele mai multe nave înregistrate sub pavilionul său, aproximativ 8.000, reprezentând 17% din flota mondială a marinei comerciale.



Pe 25 februarie, după un prim atac contra unui vas sub pavilion panamez, autorităţile din ţara central-americană au cerut evitarea navigării în apele ucrainene şi ruse din Marea Neagră şi Marea Azov.

Navă estoniană, scufundată în largul coastei Ucrainei, după o explozie

Proprietarii estonieni ai unei nave de marfă spun că aceasta s-a scufundat în largul coastei Ucrainei, după o explozie, scrie BBC.



Ei spun că doi membri ai echipajului au ajuns pe o plută de salvare pe mare, iar alți patru au fost dispăruți inițial. Ulterior, toți șase au fost preluați de un serviciu local de salvare ucrainean.

Nava sub pavilion Panama este deținută de compania Vista Shipping Agency din Estonia. Statul baltic Estonia este membru NATO și are graniță cu Rusia.



Nava fusese ancorată în largul coastei ucrainene după ce a părăsit cu câteva zile în urmă portul sudic Chornomorsk, lângă Odesa. Nu este clar ce a cauzat explozia. Armata ucraineană spune că Rusia trimite nave de debarcare amfibie pentru a captura Odesa, un oraș de un milion de locuitori și un port maritim important, în timp ce își continuă avansul în sudul Ucrainei. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News