Nativii care trebuie să profite de influența lui Marte. Daniela Simulescu: Se va mai întoarce în semnul vostru peste 2 ani / Ce trebuie să faceți / video

Potrivit Danielei Simulescu, Marte rămâne în semnul Berbecului pentru încă două săptămâni, așa că este momentul ca acesta să profite de influența sa. Este timpul ca nativii acestei zodii să se gândească la schimbare și să se implice mai mult în activități fizice, proiecte la serviciu și relații competitive.

Berbec/Ascendent în Berbec

„Ce trebuie să ții tu minte este faptul că Marte se află în continuare în semnul tău. Va mai sta acolo și săptămâna aceasta și cealaltă, deci e cazul să-l pui la treabă. Dacă până acum, de la finalul lunii aprilie, nu ai făcut nimic cu el, poate stai puțin și te gândești, meditezi și spui: „Nu prea am făcut mișcare, în ultimul timp, nu prea am fost competitiv, am fost cam leneș, am lăsat lucrurile să se întâmple de la sine”.

Poate te răzgândești și poate îți iei viața în propriile mâini și de mâine mergi la sală, te plimbi mai mult, ești mai implicat în proiectele de la serviciu, mai competitiv și poate și mai furios pentru că furia consumată și procesată, așa cum trebuie, poate fi foarte sănătoasă, cum ne învață tot domeniul psihologiei.

Folosiți-l pe Marte pentru că el se va mai întoarce în semnul vostru peste 2 ani și este păcat să nu-l activați!

Trebuie să mai rețineți că din casa a doua, care a fost plină în ultimul timp, se aglomerează casa a treia. Jupiter intră în casa a treia, Mercur tot acolo. Ce trebuie să faceți voi, de pe la jumătatea săptămânii ce urmează, este să fiți mai curioși și să nu așteptați să vi se spună, să vi se ofere, ci să cereți, să întrebați și să fiți și puțin exagerați.

E o perioadă foarte bună să mergeți la evenimente, la concerte, la festivaluri, să vă plimbați mai des și să vă întâlniți cu oameni dragi, nu neapărat familie, rude, dar colegi de școală, foști colegi de serviciu. Să-i aveți în vedere!”, a spus Daniela Simulescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News