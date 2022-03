Moment emoționant într-un adăpost antiaerian din Ucraina. O violonistă le-a cântat oamenilor ca să nu mai audă bombardamentele rușilor

Un moment demn de filmele de Oscar a avut loc într-un adăpost antiaerian din Harkov, Ucraina. O violonistă a cântat încontinuu ca să acopere cu muzica sa zgomotul asurzitor al bombelor din afară. Profesoara i-a emoționat până la lacrimi pe civilii ascunși în buncăr. Vera Lytovchenko le-a cântat mai multe oare celor de acolo, acoperind astfel sunetele înfiorătoare ale atacurilor.

Potrivit The Guardian, artista a interpretat ”The Night is So Moonlit” și a decurs la acest gest după ce l-a văzut pe unul dintre elevii ei făcând același lucru, într-un alt adăpost antiaerian, la începutul invaziei armatei Kremlinului. Vera Lytovchenko a mărturisit că i-a fost greu să cânte, având în vedere ceea ce se întâmplă acum în țara ei. Însă, și-a luat inima în dinți și a decis să mai aline durerea oamenilor. Cu toții formează acum o familie în pivnița unde s-au ascuns. "A fost foarte greu să cânți și să te gândești la ceva care nu e război. Dar am decis că trebuie să fac ceva. Am devenit o familie în această pivniță și când am cântat, au plâns. Ei uită de război pentru câteva momente și se gândesc la altceva", a declarat femeia.

Momentul înduioşător a devenit viral pe rețelele de socializare.O parte dintre civili au filmat-o și au postat videoclipul pe conturile lor. Lytovchenko crede că războiul se va încheia, iar ea nu vrea să-și părăsească orașul, ci să contribuie la reconstruirea Harkovului. "Nu trebuie să vă fie milă de noi. Nu vreau să mă plâng. Acesta este pământul meu. Vreau să ajut la reconstruirea orașului cu propriile mele mâini" a spus solista.

Cu doar o zi în urmă, o fetiţă a cântat o melodie din "Frozen" într-un alt buncăr din Ucraina. Prin inocența și bucuria sa, micuţa a reușit să îi bucure pe oamenii adunaţi acolo și să îi facă să uite, măcar pentru o clipă, de războiul care se desfășoară deasupra lor. Pentru o clipă, timpul parcă s-a oprit iar buncărul s-a transformat într-o sală de spectacol. La final, fetița a fost aplaudată furtunos.

Vezi momentul viralizat, mult asemănător cu concertul de la pupa Titanicului, aici:

