Moment de cumpănă pentru Mircea Geoană. ”Am avut și diagnostic greșit de două ori”

Mircea Geoană, candidat independent la Președinție, a povestit miercuri seară, la Antena 3, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Fostul numărul doi al NATO a punctat că în prezent ”sănătatea mea este perfectă, pentru că la NATO analizele se fac o dată la trei luni de zile”.

”N-a fost ceva atât de dramatic, dar a fost un moment de cumpără. Am avut și diagnostic greșit de două ori. Am avut și câteva momente în care chiar am crezut că va fi o boală foarte, foarte gravă, apropo de Bunul Dumnezeu și de medici buni. Am depășit acel moment relativ ușor”, a spus Mircea Geoană, într-un interviu acordat lui Mihai Gâdea pentru ”Sinteza zilei”.

”A fost un moment de încercare”

El a subliniat că nu a lipsit nicio zi de la serviciu. ”Am putut să muncesc, dar, într-un fel, chiar dacă a fost o formă relativ ușoară a acestei boli de care suferă foarte multă lume, a fost pentru mine un moment în care am înțeles că trebuie să-i dai sens vieții, am înțeles cât de importantă este sănătatea în general pentru noi, oamenii”, a spus Mircea Geoană.

Candidatul independent a adăugat că, în acel moment, a ”întrevăzut ce s-ar putea întâmpla și ce se întâmplă cu foarte mulți dintre semenii noștri din țară și din străinătate când apare această cumpănă în viață”.

”Fac o cruce mare, Dumnezeu m-a ocrotit, am avut parte și de medici buni, am avut parte și de o familie care a fost alături de mine. A fost un moment de încercare, nu atât de dramatic, dar suficient de mult ca să mă trezească puțin la ceea ce înseamnă rostul vieții, pentru ce suntem pe acest pământ”, a conchis Mircea Geoană.

