Mita de la Ștefăneștii de Jos, conflicte și cozi imense în toată țara. Bogdan Chirieac: Multă nervozitate. Nu cred că am văzut vreodată coadă pentru locale la acest nivel

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, analistul Bogdan Chirieac a comentat situația din Ștefăneștii de Jos, acolo unde președintele secției de votare nu s-a prezentat și o ștampilă a fost furată, așa că au intervenit mascații. În plus, un angajat al primăriei ar fi dat mită electorală pe străzi.

Cazul de la Stefăneștii de Jos: Mita electorală din plicuri

"Întrebarea este, cât se dădea? 500 sau 1000 de lei pentru fiecare vot. Asta e întrebarea. Trebuie să aflăm și această informație jurnalistică. Ștefăneștii de Jos, la fel ca și alte comune, localități, în jurul Capitalei, are un teren foarte scump. Adică, 100 de hectare înseamnă un milion de metri pătrați, înseamnă 100 de milioane de euro, în medie, în funcție de unde e amplasat terenul.

Sunt și terenuri mai scumpe. Atunci, candidatul la primărie, de multe ori candidații sunt posesori de terenuri, își fac treburile pe acele terenuri, fără să le pese de nimic, de mediu, de alte chestiuni. Omul investește 500 de mii de euro, 1 milion de euro, 2 milioane de euro, pentru 4 ani la primărie, și îi scoate fără doar și poate. Îi scoate în prima săptămână după alegeri", a spus Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: E multă nervozitate

"Pe de o parte, e multă nervozitate în societatea noastră. O tot constatăm, din motive pe care le-am discutat de multe ori. Multe se referă la scăderea nivelului de trai, creșterea prețurilor, inflație, război la graniță, criza energetică, pandemia de acum doi ani de zile. Pe de altă parte, e multă înghesuială. Faptul că au comasat alegerile a făcut totul mai dificil (...)", a afirmat Bogdan Chirieac.

"Nu cred că am văzut vreodată coadă pentru locale la acest nivel"

"Nu cred că am văzut vreodată coadă pentru locale la acest nivel. De altfel, și prezența la vot este superioară față de ce a fost la alegeri în anii anteriori. Sunt și comasate, e un lucru. Cum spuneam toți atunci, comasarea nu e o idee bună din punct de vedere al organizării. Nu s-au organizat altfel alegerile.

Era vorba să fie secții separate, europarlamentare cu locale. Am primit 5 buletine, nu mi-a fost ușor, să știți. Ce am avut în secția de votare, și e bine ca cetățenii să știe, am avut o tușieră, pentru că se usucă", a mai completat Bogdan Chirieac.

Prezența la vot la ora 15:00 a fost 29,08%. Răsturnare de situație?

Totodată, Bogdan Chirieac a vorbit și despre prezența la vot, care la ora 15:00 era de 29,08%.

"Lucrurile se complică. Normal, în prima parte a eşichierului e public de stânga, apoi public de dreapta. Mă rog, cum înțelegem noi stânga și dreapta că sunt amestecate. Dar dacă se trece peste o anumită limită, vine tot public de stânga. Că nu ai atâta public de dreapta. Unele sondaje, fie vorba între noi, au fost doar instrumente electorale", a concluzionat Bogdan Chirieac.

