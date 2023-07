Mircea Lucescu spune că România are şanse de calificare la EURO 2024, dar avertizează că nu va fi uşor

"Am rămas cu aceeaşi impresie ca foştii jucători, rezultatele de la prima echipă sunt rezultate bune, dar modul în care le-au obţinut nu este cel mai bun. În fotbal poţi să joci o dată, de două, de trei ori şi te poate ajuta, dar cu timpul se pierd toate astea. În schimb, atunci când joci bine poţi pierde o dată, de două, trei ori, dar după aceea începi să câştigi. Naţionala are şanse de calificare, depinde cum vor pregăti meciurile de acasă. Israelul a făcut nişte paşi foarte importanţi în performanţă, au investit foarte mult şi au reuşit să intre în elita fotbalului european, de aceea nu va fi uşor", a declarat Lucescu.

Lucescu, mesaj clar pentru Iordănescu jr şi Săndoi

"Cred că şi Săndoi şi Iordănescu vor trebui să facă o analiză asupra modului în care trebuie pregătite meciurile internaţionale. Cu ce stare de spirit, cu ce organizare de joc... Pentru că atunci când te gândeşti să nu pierzi este foarte greu să câştigi. Avem jucători talentaţi, se vede că jucătorii noştri au clasă, dar trebuie să-i organizezi pentru a da maximum din ceea ce pot ei. Asta s-a întâmplat şi în anii '80. Eu cred că ducem lipsă de antrenori de nivelul pretenţiilor suporterilor noştri şi a performanţelor pe care ei trebuie să le obţină", a mai spus Mircea Lucescu, citat de Agerpres.

Emil Săndoi a plecat de la U21 după European

"Poate n-am fost pregătiți pentru o asemenea competiție. Jucători care n-au fost lăsați să participe, alții accidentați, chiar și astăzi am avut doi, Screciu și Pitu. Ritmul infernal al competiției, jucători care joacă în campionate puternice...

Dacă în primele meciuri am suferit la posesie, nu e întâmplător. Am urmărit toate meciurile jucate de această generație înainte să vin eu, și la toate am fost inferiori la posesie, cred că e o problemă a fotbalului românesc.

Cât despre selecție, nu-mi reproșez absolut nimic, să știți. Eu îmi termin contractul cu FRF, când arbitrul a fluierat finalul, contractul s-a terminat.

Eu nu m-am agățat niciodată de contracte, nu cred că e vreun președinte de club în România care să poată afirma că a avut discuții cu mine referitoare la contract, că mai am câteva luni, un an.

Sunt un om fairplay, de fiecare dată îmi propun să stau cu fruntea sus în fața oricui. Chiar și după acest rezultat final, chiar dacă nu sunt rezultatele așteptate de toată lumea. Cred că e o realitate a fotbalului românesc, inclusiv la nivel de copii și juniori, la tineret", a spus Săndoi, la TVR 1.

