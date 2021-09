Mircea Lucescu şi Ronald Koeman, declaraţii surprinzătoare după înfrângerile la scor din Liga Campionilor

Mircea Lucescu dă vina pe "greşeli copilăreşti"

”Noi știam că nu putem să ieșim cu ei la atac, pentru că spațiile care rămâneau în urma atacanților noștri puteau fi folosite de ei prin pase verticale, prin accelerări, prin driblinguri, pentru că puteau scoate ușor jucătorii noștri din joc, ceea ce s-a și întâmplat.

Totuși, trei dintre golurilor lor au fost marcate când mingea se afla la piciorul nostru și am făcut greșeli tehnice copilărești.

Am jucat bine până la primul gol, ne-am apărat bine, nu ne-au pus probleme. Apoi, penalty-ul a schimbat totul, dar a fost prea ușor dat, din păcate!

Dovadă că au început să aibă teamă s-a văzut de la golul doi, când mingea a fost pierdută de Andriyevski, care a prelungit și a pierdut mingea, pas la Lewandowski. Prea ușor pentru nivelul ăsta. n repriza a doua am avut 3-4 situații de a marca, dar cu riscul de a lăsa spații, ușor de speculat de jucătorii foarte buni ai lui Bayern. A fost o demonstrație de valoare, din păcate!”, a spus Lucescu, la conferința de presă de după meci, citat de Digisport.

VEZI Rezultate Liga Campionilor. Barcelona, umilită de Benfica. Mircea Lucescu, în genunchi la Munchen

Ronald Koeman: Am jucat bine până la 0-2

"Rezultatul e greu de acceptat, dar nu reflectă ce a fost în teren. Cred că echipa a jucat bine până la 0-2. Diferența a fost că ei au marcat, iar noi nu am reușit asta. Am avut patru ocazii clare de a marca, iar asta schimbă soarta unui meci. Mă simt susținut de jucători, de atitudinea lor. De cei din club? Nu știu. Nu putem compara Barcelona cu echipa de acum câțiva ani. Pentru mine este limpede.

Am avut noroc că Pique nu a primit al doilea cartonaș galben. L-am schimbat pentru că Frenkie de Jong are un control mai bun al mingii față de Gerard.

La final, vinovat este antrenorul. În multe momente, am avut o abordare bună, am fost superiori, dar de la 0-2 am avut probleme. Am fost inferiori doar la capitolul eficiență", a spus Ronald Koeman