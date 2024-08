Mircea Geoană, prezentat drept preşedintele României la Praga. Se retrage Nicolae Ciucă din cursa prezidenţială? Bogdan Chirieac a tras concluziile

"Sunt alături de, şi am primit permisiunea să spun asta, preşedintele României, Mircea Geoană", a spus prezentatoarea evenimentului de la Praga, moment în care Mircea Geoană a râs şi a răspuns că este "top secret".

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat întâmplarea la Antena 3 CNN.

"E bine că ştim. Nu? Eu zic că e deja o informaţie valabilă aceasta. Înseamnă că Guvernul nu mai trebuie să adopte măsuri de majorare de taxe şi impozite pentru a majora pensiile, pentru că preşedintele deja s-a ales. Pe domnul Ciucă nu l-au prezentat drept preşedintele României, doar pe dl Geoană. Or fi ştiind cehii ceva. Or fi analizat şi ei ceva şi or fi zis că PNL-ul actual nu are nicio şansă cu dl Ciucă şi atunci au zis să îl pună pe domnul Geoană", a declarat, ironic, Bogdan Chirieac.

Într-o notă mai serioasă, Bogdan Chirieac a spus, totuşi, că "vor fi enorm de multe glume şi speculaţii pe această întâmplare. Este vina organizatorilor, în mod evident". Ulterior, însă, a revenit la tonul ironic şi a spus că "Dacă mă prezentaţi pe mine Bogdan Chirieac, preşedintele în funcţie al României, eu ce pot să spun? E foc pe domnul Ciuvică, că e iohannist. Dar eu ce pot să spun la chestia asta".

În jocul replicilor ironice a intrat şi Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN, care a spus că "trebuie să fiţi femeie ca să fiţi candidat, dle Chirieac. Că dumneavoastră sunteţi cu USR-ul şi aveţi o femeie candidat".

"Doamnă, este singurul motiv pentru care nu sunt preşedintele României", a mai spus analistul politic.

Întrebat, însă, dacă PNL s-ar putea răzgândi şi să îl susţină, astfel, pe Mircea Geoană pentru o candidatură la preşedinţia României, Bogdan Chirieac a spus că "nu, este exclus aşa ceva. Nicolae Ciucă este candidatul ales de PNL, oficializat. Va fi şi Congresul acela, Consiliul Politic, pe 15 septembrie, când va fi oficializat încă o dată".

Cartea lui Nicolae Ciucă, dezavantaj pentru preşedintele PNL

"Am înţeles că va fi lansată şi cartea domnului Nicolae Ciucă. Deja cu această carte au reuşit să îi facă un deficit de imagine uriaş. Cei care l-au sfătuit, l-au sfătuit prost pe generalul Ciucă. E păcat să umpli de ridicol un astfel de om. Omul ăsta şi-a servit ţara. Nu a fost ridicol niciodată în uniforma militară. Dar probabil că publicul PNL va trece peste acest lucru.

Eu exclud varianta ca Nicolae Ciucă să se retragă din cursa prezidenţială. Nu e genul. El nu e om politic, e militar. Are cuvânt, are respect, are responsabilitate. Nu joacă la capete. Militarii sunt un pic altfel decât oamenii politici. Dânsul nu va face un joc politic de o asemenea anvergură. Va candida. Că sunt grupuri în PNL care nu îl vor, că s-au încercat tot felul de alternative... Eu cred că Nicolae Ciucă va candida. Şi are şansa sa!", a mai spus Bogdan Chirieac.

