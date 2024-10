Mircea Geoană, oficial, în cursa pentru Cotroceni: Angajamentul pentru România. Cum vrea să aducă ”schimbarea adevărată”

Mircea Geoană, candidat independent la președinție, și-a lansat oficial angajamentul pentru România: Schimbarea adevărată pentru un deceniu al renașterii naționale. Evenimentul a avut loc într-o sală imensă, iar Mircea Geoană a fost întâmpinat de zeci de oameni, fiind aplaudat îndelung. Acesta și-a făcut intrarea pe melodia "Andrii Popa" interpretată de trupa Phoenix.

Evenimentul a început cu intonarea imnului național al României, moment în care toată sala s-a ridicat în picioare.

Ulterior, mai mulți susținători ai lui Mircea Geoană au ținut discursuri, iar în cele din urmă i-a venit rândul și candidatului la prezidențiale să spună ce planuri are pentru România dacă va reuși să câștige alegerile, prezentând astfel și viziunea Mișcării România Renaște.

"Nu voi urca pe scenă, voi încerca să fiu așa cum voi fi și ca președinte al națiunii români - printre oameni și alături de minunații oameni ai națiunii române. (...) Vreau și eu să mulțumesc celor o jumătate de milion de români și de românce care ne-au acordat încrederea semnând pentru primul candidat cu adevărat independent, cu șanse să câștige președenția România. Vă mulțumesc din inimă, vă suntem profund îndatorați și vă promit că nu vă vom face de rușine. Voluntarilor noștri - respectul și dragostea mea. Nu suntem vreun partid cu liste copy paste, nu avem rețele de primari sau de firme de case, aceste semnături au fost strânse pe bune, convingând om cu om, în condiții de adversitate față de cetățean, cerându-i CNP-ul, adresa, ca undeva într-un stat represiv și nu într-un stat democratic. Vreau să vă mulțumesc voluntarilor noștri și într-un fel familia cu care ne-am identificat: Ana și Andrei Bratu care ca miri acum o săptămână semnau pentru noi sunt acum aici pentru noi, vă mulțumesc din inimă, sunteți o mândrie și o bucurie pentru noi. La botez vă invit la Cotroceni, petrecem împreună, așa cum se cuvine", a spus la început Mircea Geoană.

Ulterior, el și-a prezentat și angajamentul pentru România, menționând totuși că românii au dreptate atunci când nu mai cred în politicieni pentru că de multe ori vin cu cuvinte pompoase, dar fără acțiuni.

"Deci ceea ce reprezintă esența angajamentului meu și a angajamentului nostru - al Mișcării România Renaște, al celor care vor veni alături de noi este să încercăm cu tot ce avem ca energie, ca pricepere, ca experiență, ca și contacte, să facem și să punem în sfârșit țara înaintea partidelor și oamenii înaintea politicului - acesta este angajamentul meu față de națiunea română. Țara înaintea partidelor, oamenii înaintea politicului. Asta face un președinte, asta reprezintă un președinte. Evident că acest angajament care este deja online este o încercare de organiza puțin politica și politicul, unde meritocrație, depolitizare și auditarea performanței în sectorul public sunt necesare. Eu am făcut administrație publică în Franța, la școala de administrație publică de la Paris, România este singura țară europeană care nu are niciun indicator de performanță în sectorul public - zero barat. De ce? Pentru că politicienii nu vor să se vadă cât de prost se cheltuiesc banii", a spus Mircea Geoană în cadrul discursului său de aproape o oră.

