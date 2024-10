Mircea Geoană, explică cum a ajuns în MAE și ce făcea la Revoluție: Am urcat treaptă cu treaptă și am ajuns să fiu cel mai tânăr ambasador în America

Candidatul independent la cea mai înaltă funcție în stat, Mircea Geoană, fost Secretar General Adjunct al NATO, a fost invitatul lui Mihai Gâdea, marți seara, la emisiunea și dezbaterea „Un Președinte în Fața Națiunii”, la Antena 3 CNN, unde a primit două întrebări de la jurnalista Mădălina Mihalache.

Ce făcea Mircea Geoană în decembrie 1989?

"Este absolut legitim ca orice întrebare despre viața publică a unui om public, și cu atât mai mult a unui candidat la președinție, să fie deschisă sau pusă pe masă. Cartea mea de viață, biografia mea, amândouă sunt deschise din momentul în care m-am apucat să muncesc la Energomontaj. În momentul revoluției eram în București. Îmi aduc aminte, cu o seară înainte de momentul în care au venit coloane de muncitori, am fost pe străzi lăturalnice, la bariera de la Intercontinental, iar după aceea, ca noi toți, am urmărit evenimentele care s-au derulat. Eram în acel moment inginer la Energomontaj. Eram chiar, după 5 ani de muncă de când am absolvit Politehnica, Adjunct de Șef de Brigadă al șantierului Energomontaj din București", a explicat Mircea Geoană.

Cum ați ajuns, din inginer angajat la Energomontaj, absolvent al Facultății de Politehnică, să vă angajați în Ministerul Afacerilor Externe?

"Sunt un om care nu se mulțumește niciodată cu ceea ce știe. În 1988 am dat la Drept. Nu m-a obligat nimeni. Am dat la Drept, am intrat al treilea. În clipa în care, în martie 1990, s-a deschis primul concurs de după revoluție la Ministerul de Externe și, în condițiile în care nu am avut voie să călătoresc în Occident niciodată, am încercat în fiecare vară să ies și îmi venea în cutia poștală de la Securitate o carte poștală în care scria ‘cererea dumneavoastră de călătorie a fost aprobată’, iar asta era de fapt un negativ la mașină. Am plecat să recuperez timpul pierdut. Am dat examen. Vorbeam franceză, vorbeam engleză, pe atunci mă apucasem de spaniolă. Eu m-am angajat la Minister în martie 1990. Examenul a fost puțin mai devreme. Eu am intrat în Ministerul de Externe prin întâlnirile cu cei din instituție. Îmi aduc aminte și directorii de acolo. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în Minister încă mai erau blindate pe stradă. Când am trecut, încă era la sediul guvernului. Când am trecut pe la minister, erau dosarele celor de acolo care erau arse, era fum și eram printre primii oameni fără trecut în diplomație care intrau în Ministerul de Externe. Tata nu m-a ajutat sub nicio formă. Întotdeauna am crezut în meritocrație. Întotdeauna am demonstrat că acolo unde mă duc fac o treabă serioasă. Am intrat la treapta cea mai de jos din Ministerul de Externe. Am urcat treaptă cu treaptă și am ajuns să fiu cel mai tânăr ambasador în America. Nu tata m-a ajutat. Eu am ajutat pentru că am făcut o treabă bună. Examenul consta într-o discuție cu cei de acolo, iar întrebările erau în limbi străine. Am fost transferat la referentura Franța, pentru că vorbeam franceză și pentru că, citez, ‘erau foarte multe ajutoare din Franța’. Am luat-o de jos. Căram mapa și am învățat meseria de diplomat. Am ajuns la rangul de ambasador și pot să vă spun fără niciun fel de umbră de falsă modestie că am făcut o treabă bună pentru diplomația românească. Mulți dintre tinerii diplomați de azi se regăsesc în mine ca mentorul și omul care i-a inspirat să ia acest drum", a spus Mircea Geoană.

