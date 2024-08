Mircea Geoană spune că va face curând anunțul candidaturii la prezidențiale: "Respect regula jocului la NATO"

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a fost invitat, duminică seară,în emisiunea Briefing de la Digi 24, unde a confirmat faptul că acesta va pleca de la NATO și va candida la președinția României.

Întrebat de ce se întârzie anunțul privind candidatura sa, Mircea Geoană a afirmat că există anumite restricții care vin ca urmare a poziției pe care o are, încă, la NATO.

”Știți cât de mult respect presa din țară și de afară. Informațiile lor sunt corecte cu privire la apropierea sfârșitului mandatului meu la NATO. (...) La nivel personal, decizia mea este luată, la nivel politic și instituțional, trebuie să respect regula jocului la NATO și anunțul formal și oficial o să îl fac în momentul în care îmi termin mandatul meu și acest lucru se va întâmpla în perioada imediat următoare”, a afirmat Mircea Geoană, la Digi 24.

Geoană: Așa am promis

”De ce spun asta? Unu, pentru că nu este o decizie ușoară, ea este o decizie care implică, la nivel personal, de familie, de prieteni, de oamenii care mă susțin, e vorba de responsabilitate, nu te joci cu lucrurile astea. Și doi, pentru că am vorbit cu foarte, foarte multă lume, am mers mult prin țară, prin diaspora, am vorbit cu antreprenori, am vorbit cu oameni simpli, cu românii și cu româncele din țară și din diaspora, și cred că în momentul de față, România și românii suntem pregătiți pentru o schimbare.

Sunt hotărât, sunt liniștit, sunt determinat dar, din punct de vedere al unui anunț formal și oficial trebuie să mai așteptăm câteva zile. Nu mai este mult, voi anunța oficial, în clipa în care voi termina mandatul la NATO. Așa am promis, așa am spus, așa este corect și cred că lumea înțelege și determinarea mea de a merge mai departe, ca lider politic român și internațional, dar și obligațiile și restricțiile pe care le am în această poziție oficială de la NATO”, a mai spus Mircea Geoană.

