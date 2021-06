Mircea Coșea, după afirmațiile lui Florin Cîțu: Se va scumpi și legătura de pătrunjel

Florin Cîțu a declarat azi că România are cele mai ieftine alimente din UE, iar "explozia" prețurilor despre care se tot vorbește în spațiul public este un un fake news. Profesorul Mircea Coșea a spus despre aceste afirmații ale premierului Cîțu că sunt declarații "care nu au nimic de a face cu realitatea". El a avertizat că din toamnă vin nou scumpiri, mai accentuate, generate mai ales de scumpirea energiei electrice.

"Avem o creștere importantă a tarifelor la utilități. Trebuie să recunoaștem un lucru, că din toamnă vom plăti mai mult la curent electric, la apă și la gaze, dar asta nu înseamnă că va fi un adaos simplu pe coșul de produse pentru că nimic nu se face în lumea asta fără energie. Deci și legătura de pătrunjel va fi mai scumpă. Nu trebuie să condamnăm declarațiile care se fac astăzi în România.

Sigur, ar putea să discutăm foarte dur în legătură cu declarații care nu au nimic de a face cu realitatea, dar noi trăim într-o lume paralelă. Este lumea celor care încercăm să trăim în condițiile astea și lumea celor care încearcă să preia conducerea unui partid. Sunt declarații politice pe care sper eu că domnul prim-ministru le face nu pentru că nu înțelege logica economică și pentru că se adresează partidului în care vrea să candideze ca președinte și vrea probabil să arate că rezultatele guvernării domniei sale sunt bune.", a declarat Mircea Coșea la Realitatea Plus.

Cu cât s-au scumpit cele mai ieftine alimente din Europa

Astăzi, în Parlament a fost citit textul moţiunii, iar "wow"-ul anunţat de premierul Florin Cîţu a fost contrazis de cifre.

"Majoritatea românilor îşi vede redusă în fiecare secundă puterea de cumpărare. Deşi dvs, total rupt de realitate, scrieţi pe Facebook altceva. În realitate, efectele Guvernării sunt crunte. Creşterea preţurilor la alimentele de bază, medicamente şi utilităţi este de peste 10 la sută, în timp ce salariile şi pensiile au îngheţat. Aceasta înseamnă scăderea cu 10 % a puterii de cumpărare pentru 90% dintre salariaţi şi pensionari. Mai mult, BNR anunţă dublarea inflaţiei în 2021. Este efectul creşterii dramatice a costului vieţii - 7% la pâine, plus 22% la fasole plus 13% la ulei, plus 8% la brânză, plus 29% la combustibil, plus 20% la energie, plus 25% la gaze şi plus 7,5% la apă", a citit Lucian Romaşcanu din textul moţiunii de cenzură.