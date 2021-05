Mircea Coşea: Austeritatea este inevitabilă în România. Suntem în mare pericol

"Austeritatea este inevitabilă în România. Trebuie să spunem asta foarte clar, să nu ne mai amăgim cu fel de fel de carnaval la Rio, cu paiete şi sclipici. Este inevitabilă pentru că România, prin PNRR, a preluat sau va prelua şi partea de creditare, de împrumuturi, iar aceste împrumuturi cer garanţii. În condiţiile în care România este în procedură de deficit bugetar, va trebui să aducă dovezi că reduce cheltuielile, în aşa fel încât să poată recupera şi plăti împrumuturile.

Se ştie că asta va însemna blocarea salariilor şi a pensiilor, o reformă în sectorul public care va însemna până la 3-400.000 de oameni daţi afară, în următoarele 6-12 luni. Problema socială se va agrava, pentru că nu putem recalifica această forţă de muncă. Iar lucrul cel mai important aici este că ni se va cere să listăm societăţile cu capital majoritar de stat. Listarea nu înseamnă vânzare, să nu cădem în această retorică, este o chestiune care se practică în lume, dar nu în acest moment. În acest moment, lucrurile nu sunt stabilizate, nu poţi controla listarea şi am putea avea pierderi.

Deocamdată avem probleme mari în agricultură, deci nu putem spera că ne va salva. Economia României este condamnată pe viaţă să rămână subdezvoltată, dacă nu schimbă structura. Oricât ne-am chinui, tot nu vom putea să colectăm şi să folosim cât ar trebui, pentru că nu avem cum. Deci vom împrumuta în continuare", a declarat Mircea Coşea pentru DC NEWS.

România, în pericol cu împrumuturile faţă de alte ţări din UE

Acesta a vorbit şi despre declaraţia premierului, care a spus că România are un nivel mic de îndatorare comparativ cu alte ţări din UE, şi a atras atenţia asupra unui pericol uriaş.

"Domnul prim-ministru a declarat că suntem bine cu împrumuturile, că suntem sub limită. Aşa e, suntem sub limită, dar suntem în mare pericol, spre deosebire de alte ţări. Asta pentru că nu suntem în zona euro, deci dacă suntem în pericol de incapacitate de plată, nu vom fi ajutaţi cum a fost Grecia de Banca Europeană. În al doilea rând, pentru că avem o valoare adăugată mică sub media europeană nu ne dă capacitatea de rambursare în termeni de eficienţă. Din contră, ne va mări costurile în continuare", a mai spus profesorul.

Iată ce a spus Florin Cîţu despre împrumuturi.

"Relativ la ce este în Uniunea Europeană, relativ la ce se întâmplă în pieţele emergente, suntem ok. Suntem la nivelul pieţelor emergente şi mult sub gradul de îndatorare al altor ţări din Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, România îşi permite să se împrumute şi se împrumută la dobânzi foarte mici. Tocmai de aceea, vrem să luăm şi putem lua împrumuturi prin PNRR, pentru că avem un grad de îndatorare foarte mic", a declarat premierul marţi dimineaţă.