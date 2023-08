Mircea Badea, reacție privind imaginile zilei de la Ministerul Sănătății

Realizatorul de televiziune Mircea Badea și-a exprimat părerea, la emisiunea În Fața Națiunii de la Antena 3 CNN, despre protestul din fața Ministerului Sănătății și Cezar Avrămuță, cel supranumit Stegarul Dac.

„Ce s-a întâmplat nu mi se pare vreun mister sau vreo tragedie. În opinia mea, acest protest este inept, dar într-o democrație funcțională trebuie să ai și dreptul de a fi inept. Nu văd vreo problemă. Dacă vor să protesteze împotriva a ceva ce nu există, e în regulă. La fel de bine pot să protesteze față de venirea extratereștrilor, care, mă rog, se va întâmpla curând din ce văd.

În legătură cu acel cetățean (n.r. Cezar Avrămuță) am văzut că era multă îngrijorare că s-a urcat pe balcon și vai și vai. Noi, ăștia care am trăit în România și am fost destul de activi într-o anumită perioadă, îl cunoaștem pe cetățean. E Stegarul Dac și e absolut inofensiv. Se duce și flutură un steag. Asta e tot ce face. A fost la protestele la care am fost și eu, a fost și la plimbarea în jurul Cotroceniului. Este absolut inofensiv, iar istericalele de la televizor au dat în mahalagism în opinia mea, pentru că el doar flutură steagul.

Acest protest e un dribling făcut de AUR, care, din păcate, nu face opoziție așa cum mi-aș dori eu să facă și cum ar fi nevoie într-o societate democratică. O opoziție pe bune, pe măsuri, pe substanță. Face driblinguri, fonfleuri. Probabil că își arondează un anumit gen de electorat cu driblingurile astea, are un succes de etapă cu aceste driblinguri, dar mare lucru nu va face pe termen lung“, a spus, la Antena 3 CNN, Mircea Badea.

