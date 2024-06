Mircea Badea, pronostic pentru Elena Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024

Mircea Badea a comentat acest subiect la Antena 3 CNN.

„Nu se rupe nicio coaliție. Stați liniștiți! Este stabilitate și gata”, a zis Mircea Badea.

Cât despre candidatura Elenei Lasconi la prezidențiale, el a spus: „Foarte bine, să candideze. Eu sunt pentru candidaturi, dar nu are nicio șansă pentru că este stabilitate! Nu va face nicio brânză pentru că este stabilitate. Tocmai am dat un miliard de dolari, sub formă de Patriot, Ucrainei. Mizele în zonă sunt uriașe. În România trebuie să fie stabilitate. Avem graniță cu războiul. Războiul merge crâncen. Pe zi ce trece, lucrurile escaladează”.

Mugur Ciuvică a continuat: „Eu cred că USR - și fără stabilitate - nu avea nicio șansă la cât este de praf acum. Dar da, cu stabilitatea, vor fi la zero... zero”.

„Contează și stabilitatea la cât de praf este USR acum. De data aceasta, la alegerile la care ei au ieșit praf, n-a mai funcționat mașinăria care îi ajuta pe ei să nu fie praf”, a mai zis Mircea Badea.

Noul preşedinte al USR, Elena Lasconi, a anunţat miercuri că îşi va depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale din acest an, menţionând că dacă va ajunge în turul al doilea va câştiga scrutinul pentru funcţia supremă în stat.



„Da, o să-mi depun candidatura, pentru că sâmbătă o să avem congres şi în USR funcţionează democraţia şi probabil că o să avem mai mulţi candidaţi care îşi doresc să devină candidatul USR pentru funcţia supremă în stat. Iar eu îmi voi depune această candidatură pentru sâmbătă", a spus Lasconi, după anunţarea rezultatelor alegerilor interne din USR.



Întrebată dacă va ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, în cazul în care va fi desemnată drept candidatul USR la funcţia supremă în stat, Lasconi a spus: „Da. Categoric. Şi voi câştiga. Nu contează cu cine, nu are importanţă, nu mă interesează care este al doilea. Mă interesează ce îmi doresc eu foarte mult. Nu am încredere în sondaje. În 2020, când am candidat, mă puneau pe locul patru şi am câştigat cu 57% şi atunci era un scor istoric, acum, aproape 70%. Aşa cum am făcut şi la alegerile pentru preşedintele USR", a mai spus Elena Lasconi.



Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel, a câştigat competiţia internă pentru funcţia de preşedinte al Uniunii Salvaţi România.

