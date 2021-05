Mircea Badea, despre drama Mirelei Vaida: Era mult mai șocată de faptul că statul nu o apără

”Am văzut-o pe Mirela Vaida în emisiune, sigur că îi înțeleg starea emoțională firească, având în vedere lucrurile prin care a trecut, și încă trece, și îmi dau seama, că noi, tu (n.r. se referă la Mihai Gâdea) și cu mine practic de vreo 20 de ani am trăit la război. Și nu e un cuvânt exagerat. Chiar la război. Eu cel puțin resimt și stres post-traumatic major. Sigur că pentru cineva care din fericire nu a văzut grozăviile din România la nivel de stat de drept și lege, etc., sigur că ești și surprins și înspăimântat de faptul că statul nu te apără. Am văzut că era pur și simplu șocată, era parcă mai mult șocată de faptul că statul nu o apără decât de ce a făcut doamna aceea. Doamna Vaida era mai șocată de stat și mi-am dat seama cu ocazia asta, din nou, de prăpastia uriașă dintre noi care am trăit într-o realitate, timp de foarte mulți ani și alți oameni care, din fericire pentru ei, nu. Sigur că eu pot să enumăr situații concrete crâncene în care de la polițiști la procurori, de la judecători la... am văzut multe situații îngrozitoare în această viață și în apărarea doamnei cu oarecari probleme, vreau să zic că până la urmă nu a făcut abuz în serviciu, doamna nu era bolnavă de Covid, foarte important. În România, dacă te prindeau că ești infectat cu Covid te băgau la spital. Au stat oameni internați și șase săptămâni”, a declarat Mircea Badea în direct la Antena 3, în emisiunea lui Mihai Gâdea.

Mirela Vaida, moderatorul emisiunii Acces Direct de la Antena 1, s-a aflat în această seară în direct la Antena 3, în emisiunea lui Mihai Gâdea, unde a vorbit despre trauma pe care o trăiește. Mirela Vaida a început povestea plângând și mulțumind lui Dumnezeu pentru fiecare zi că ajunge acasă.

CITEȘTE AICI declarațiile făcute de vedetă: Vaida a izbucnit în lacrimi la Antena 3. Gâdea, fără cuvinte după recidiva atacatoarei. ”Ce trebuie să fac eu ca să îmi apăr viața?”

Femeia care a atacat-o în direct pe Mirela Vaida s-a întors

Mirela Vaida a fost atacată din nou, în timpul unei pauze de publicitate, de aceeași femeie care a mai încercat să o rănească. Poliția a fost chemată pentru a cerceta cele întâmplate.

Femeia, care a revenit dezbrăcată, la fel ca la atacul din luna martie, a spart geamurile sediului Acces Direct și a făcut scandal, cerându-i din nou bani vedetei de la Antena 1.

VEZI ȘI: Mirela Vaida, sfidată de procuror după atac. Mesaj DISPERAT în direct: Mi-a spus că-mi taie gâtul! Fă ceva și apără-mă!