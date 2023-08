Minsk a denunţat acordul cu Kievul privind cooperarea militaro-tehnică

Belarus a denunțat un acord cu Ucraina privind cooperarea militaro-tehnică, decizia corespunzătoare fiind publicată de guvernul belarus, scrie Interfax.



"Să denunțe acordul dintre Cabinetul de Miniștri al Republicii Belarus și guvernul Ucrainei privind cooperarea militaro-tehnică, semnat la Minsk la 16 decembrie 1994", se arată în document.

Protocolul interguvernamental privind introducerea amendamentelor la acest acord, semnat în 2003, a fost, de asemenea, recunoscut ca invalid. Decretul a intrat în vigoare la 15 august 2023.

Grupul Wagner a fost înregistrat în Belarus

Informațiile privind înregistrarea societății cu răspundere limitată Wagner Group au apărut în Registrul de stat unificat al persoanelor juridice și al antreprenorilor individuali al Ministerului Justiției din Belarus.



Potrivit datelor din registru, SRL-ul a fost înregistrat de Comitetul Executiv al Districtului Osipovichi la 4 august 2023. Adresa de înregistrare este satul Tsel din Districtul Osipovichi, unde se află tabăra de câmp, destinată găzduirii "Wagneriților", care au fost mutate în Belarus, "Concord Management and Consulting" a fost înregistrat anterior la această adresă, al cărei fondator este SRL-ul rus "Concord Management and Consulting", șeful este Evghenii Prigojin.

La rândul său, un anume Maxim Petrov, cetățean al Federației Ruse, este declarat proprietarul Grupului Wagner.



Activitatea principală a Grupului Wagner este "alte tipuri de învățământ, neincluse în alte grupe". Această subclasă, conform legislației din Belarus, include, printre altele, învățământul care nu poate fi clasificat pe nivel de educație, cursuri de dezvoltare profesională, cursuri de supraviețuire etc.

După cum s-a raportat anterior, în iulie a devenit cunoscut faptul că proprietarul grupului Wagner, Prigojin, a înregistrat o societate cu răspundere limitată, Concord Management and Consulting, în Belarus.



Potrivit Registrului de stat unificat al persoanelor juridice și al antreprenorilor individuali al Ministerului Justiției din Belarus, SRL-ul a fost înregistrat de Comitetul executiv regional Mogilev la 19 iulie a acestui an. Adresa de înregistrare este satul Tsel din districtul Osipovichi. Proprietarul (fondatorul) companiei este societatea cu răspundere limitată "Concord Management and Consulting". Activitatea principală a "Concord Management and Consulting LLC" este declarată ca fiind "managementul imobiliar".

