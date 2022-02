Ministerul Educației propune revenirea la trimestre în structura anului școlar. Cîmpeanu: Calitatea sistemului de învățământ a scăzut

Sorin Cîmpeanu a declarat, luni seară, că Ministerul Educaţiei a fost cel care a propus revenirea la trimestre în structura anului şcolar. Totuși, urmează un proces de consultare şi de dezbatere pe această temă. Din 1998, de când au fost introduse semestrele, calitatea sistemului de învățământ a scăzut, iar abandonul școlar a crescut, a subliniat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Vor fi introduse trimestrele în structura anului școlar viitor? "Nu. Sigur este propunerea Ministerului Educaţiei. Am spus că vom avea un proces de consultare şi de dezbatere bazat pe ceea ce aştept să primesc de la Institutul de Ştiinţele Educaţiei, de la experţi în ştiinţele educaţiei cu privire la modalităţile în care putem îmbina această formă care se pliază perfect peste prdagocia modernă, module de învăţare, de 6-8 săptămâni, în alternanţă cu săptămâni de repaus, care schimbarea de formă trebuie să fie dublată de o schimbare de fond. Este vorba de partea de evaluare de care avem atât de mare nevoie.

Astăzi, spre exemplu, aproape toată ziua am petrecut-o cu colegii care au competenţe în domeniu pentru a vedea ce putem face pentru standardizarea evaluării. Sunt câteva soluţii pe care deja le-am identificat, avem nevoie şi de alte soluţii care să vină în paralel cu această nouă formă de organizare care, având 5 vacanţe, dintre care trei sunt poziţionate foarte clar, este vorba de vacanţa sărbătorilor de iarnă, de vacanţa sărbătorilor Pascale şi de vacanţa de vară, intercalate cu o săptămână de vacanţă în luna octombrie pentru toţi elevii şi o săptămână de vacanţă în luna februarie pentru toţi elevii. Deci iată, cinci vacanţe.", a explicat Sorin Cîmpeanu la Digi24.

Școala Altfel și Săptămâna verde ar putea fi cuprinse în cele trei trimestre

"Cele 3 trimestre ar putea să cuprindă şi Săptămâna Şcoala Altfel şi Săptămâna Verde, de asemenea, săptămâni în care elevii ies dintre pereţii şcolii şi se dedică unor altfel de activităţi. În luna martie trebuie să avem o decizie, dar decizia va fi puternic fundamentată", a continuat Cîmpeanu.

În afară de vacanțe, un alt motiv pentru reintroducerea trimestrelor ar putea fi alternanța între modulele de învățare și perioada de repaus.

"Alternanţa între module de învăţare de 6-7-8 săptămâni şi perioada de repaus. În al doilea rând este vorba de o pliere pe realităţile existente la nivelul calendarului. Am putea să avem o vacanţă de 17-18 zile în iarnă, anul ăsta elevii au avut o vacanţă mai scurtă decât ar fi meritat, în iarnă, din cauze ce vin din trecutul generat de criza sanitară. Am putea avea o vacanţă de 12 zile care să cuprindă şi sărbătorile Pascale catolice şi sărbătorile ortodoxe. Am putea, de asemenea, să avem şi vacanţa din februarie şi vacanţa din octombrie. O modalitate de evaluare care să ne permită evaluarea pierderilor suferite pe parcursul acestei perioade de criză, care să ne permită să vedem progresul elevilor o evaluare nu numai sumativă, ci şi formativă, este absolut necesară. Forma exactă în care vom propune aceste lucruri va fi făcută în cel mai scurt timp de către experţi în ştiinţele educaţiei", a mai spus Sorin Cîmpeanu.

"Nu ştiu dacă este o coincidenţă sau nu, dar din 1998, calitatea sistemului de învăţământ a scăzut şi a scăzut continuu, din păcate"

"Am început cu semestre în 1998. Nu ştiu dacă este o coincidenţă sau nu, dar din 1998, calitatea sistemului de învăţământ a scăzut şi a scăzut continuu, din păcate. Tot de atunci, am avut o rată de promovare mică la examenele naţionale. Tot de atunci a început să crească puternic şi abandonul şcolar. Nu ştiu dacă e o simplă coincidenţă, repet, aştept analiza făcută de specialişti", a subliniat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la Digi24.

