Mihai şi Miruna Pascu, părinţii autorului tragediei din 2 Mai, putred de bogaţi. Au peste 300 de apartamente, peste 200 de terenuri şi "tovărăşii" cu Nuţu Cămătaru

„Le împrumuta bani cu camătă”. Este declarația unei foste judecătoare despre tatăl șoferului drogat, despre care se crede că ar fi avut mai multe procese prin care a reușit să le ia casele datornicilor cărora le dădea bani cu camătă. În plus, Mihai Pascu apare şi în dosarul lui Nuţu Cămătaru.

Familia tânărului drogat are peste 300 de proprietăţi. Este informaţia care a stat departe de ochii şi urechile lumii până acum, când detalii din ce în ce mai surprinzătoare despre familia Pascu ies la iveală.

Datele obţinute de România TV de la Agenţia Naţională de Cadastru arată că soţii Pascu (Mihai Claudiu Pascu şi Miruna Pascu) deţin, în total, sute de proprietăţi în sectoarele 1, 2, 4, dar și în Constanţa, în comuna 23 August. De pildă, pe numele tatălui tânărului, Mihai Pascu, sunt înregistrate nu mai puţin de 88 de proprietăţi imobiliare, în mare parte apartamente şi peste 200 de terenuri. Dar şi Miruna Pascu are 288 de apartamente pe numele ei, pe persoană fizică. În plus, mai deţine apartamente într-un complex de lux din Olimp. Pe lângă proprietăţi, deţin şi şase firme, majoritatea cu activitate imobiliară, cu sedii în "zona zero" a Capitalei.

Pascu, mai cămătar decât Nuţu. Cerea dobândă mai mare decât Fraţii Cămătaru

Un alt lucru mai puţin ştiut este acela că soţii Pascu apar în dosarul lui Nuţu Cămătaru în calitate de martori, conform sursei citate. Dar iată ce spune o victimă a cămătarilor care au primit 11 ani de închisoare. Potrivit România TV, bărbatul ar fi apelat la cămătari pentru a restitui împrumutul primit de la Mihai Pascu, deşi familia Pascu îi cerea dobândă mai mare. Tatăl lui Vlad Pascu i-ar fi dat un împrumut cu 6% dobândă pe zi. Omul nu a putut să restituie banii la data stabilită, astfel că Mihai Pascu ar fi început să lanseze ameninţări. Bărbatul s-a văzut nevoit să apeleze, sub presiune, la cel mai celebru cămătar al României, Nuţu Cămătaru, ca să-i dea înapoi împrumutul lui Mihai Pascu, potrivit declaraţiei date în instanţă, în faţa judecătorilor. Se vehiculează că Pascu senior s-ar fi ocupat cu astfel de "îndeletniciri" prin anii 2000.

Amintim că Mihaela Lămâița Ciocea, fostă judecătoare la Curtea de Apel București, exclusă din magistratură, a dezvăluit că în perioada în care activa la Judecătoria Sectorului 3, Mihai Pascu era prezent adesea în sălile de judecată, unde avea procese prin care reușea să le ia casele datornicilor pe care îi împrumuta cu camătă. Fosta judecătoare susține că bărbatul „avea zeci de litigii cu români cărora le împrumutase bani cu camătă și le luase apoi apartamentele cu care aceștia garantaseră împrumutul”. „Nu pentru că oamenii nu își plătiseră datoriile, ci pentru că, în momentul când aceștia restituiau împrumutul sau ratele la împrumuturi, nu le mai dădea chitanță. Apoi, îi și executa silit, conform fostei judecătoare.

