Mihai Leu, Amatto Zaharia și Bănel Nicoliță, premii de excelență la Gala Performanței / FOTO

Cele mai importante nume din showbiz și sport s-au întâlnit la cea de-a 14-a ediție consecutivă a Galei Performanței & Excelenței, organizată de Adela Diaconu. Marea absentă a serii a fost Elisabeta Lipa, președintele Agenției Naționale pentru Sport, al cărei premiu a fost ridicat de Roxana Ciuhulescu.

Sportul românesc a fost reprezentat de o parte din campionii Olimpici de la Paris, printre care Simona Radiș, Maria Magdalena Rusu, Florin Marian Enache sau Gianina van Groningen, dar și de legendele Helmut Duckadam, Camelia Potec, Mihai Leu, Amatto Zaharia sau Bănel Nicoliță. Au fost premiati si impresara Ana Maria Prodan sau fostul președinte LPF, Mitică Dragomir. Nu au lipsit Ilinca Vandici, Cătălin Botezatu, Andreea Bănică, Alina Eremia, Roxana Nemeș, Anda Adam, Andreea Bălan, Ianna Novac, Andreea Antonescu, Xonia și mulți alții. Prezentatorul Galei a fost Filip George, om de televiziune, organizator de evenimente, PR și Irina Nedelcu, una dintre cele mai frumoase jurnaliste și fotomodele din România.

Evenimentul care a celebrat moda, frumusețea, performanța, creativitatea, implicarea socială și excelența s-a desfășurat într-un loc select și luxuriant, la Ambasad'or Events, pe 14 octombrie 2024.

Iată care au fost premianții din cadru Galei Performanței & Excelenței 2024

TROFEUL Galei Performanței & Excelenței 2024 pentru EXCELENȚĂ ÎN SPORT: Canotajul - cel mai de succes sport din România cu cele mai multe medalii la competițiile internaționale, Campionate Europene, Mondiale și Olimpice.

TROFEUL Galei Performanței & Excelenței 2024 pentru EXCELENȚĂ ÎN SPORT: Simona Radiș, medaliată cu aur în cursa de 8+1 și argint la dublu vâsle la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris

TROFEUL Galei Performanței & Excelenței 2024 pentru EXCELENȚĂ ÎN SPORT: Maria Magdalena Rusu, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, cu echipajul 8+1

Cel mai performant presedinte de federație sportivă din România - Amatto Zaharia



TROFEUL Galei Performanței & Excelenței 2024 pentru EXCELENȚĂ ÎN SPORT: Florin Marian Enache, medaliat cu aur la dublu vâsle masculin la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024

TROFEUL Galei Performanței & Excelenței 2024 pentru EXCELENȚĂ ÎN SPORT: Gianina van Groningen, medaliată cu argint în proba de dublu vâsle categorie ușoară, la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris

TROFEUL Galei Performanței & Excelenței 2024 pentru EXCELENȚĂ ÎN SPORT: Personalitatea care îi ghidează pe canotori în cariera lor și care îi inspiră să fie de neoprit este cea mai valoroasă canotoare din lume a secolului XX, Elisabeta Lipă - Președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Cea mai puternică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile în Natație, promovarea sportului juvenil pe plan național prin organizarea de campionate și activități dedicate tinerilor: Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație si Pentatlon Modern





Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea - Personalitate marcantă a secolului XXI cu o carieră de peste 50 ani ce a descifrat secretele creierului uman Unicitate în literatura medicală românească: Cartea ”Sănătatea creierului pe înțelesul tuturor”, și ”Regăsirea ființei prin știință și credință”



Cea mai puternica echipa de super rally, tata-fiu cu rezultate remarcabile în automobilism: Mihai Leu & Marco Leu



Premiul de Excelență pentru evenimentul anului în România: Gala ”Nu există nu se poate!” organizată de Fundația Prețuiește Viața, Președinte

fondator - Andreea Marin



Personalitatea României cu cele mai însemnate rezultate din istoria modei românești: Cătălin Botezatu



Cel mai îndrăgit Podcast al unei personalități feminine din România pentru originalitate, autenticitate, credibilitate și promovarea oamenilor valoroși din țara noastră: Podcast #TeAscult cu Ilinca Vandici



Cel mai bun Psihoterapeut & Life Coach certificat, Excelență în Psihologie, Dezvoltare personală și Mentorat pentru Performanță: Psiholog Alina Petre

Artistul Anului - Alina Eremia



Andreea Bălan - Premiul de Excelență pentru cariera de 30 ani în muzica românească - Concertul anului în România: ”Povestea sufletului meu”



Cel mai carismatic duo feminin: Teo Trandafir și Ilinca Vandici, Follow us!, Kanal D



Premiul de Excelență pentru singurul brand de articole sportive ce aparține unui mare campion român: Helmut Duckadam



Premiul de Excelență pentru întreaga carieră în fotbal: Dumitru Dragomir

Premiul de Excelență pentru cel mai inovator concept dedicat sportului: Aida Enzensberger, președinte clever fit, lanț săli de sport în toată Europa



Premiul de Excelență pentru produse inovative, ce promovează beneficiile Apei Termale din Băile Felix cu necesitățile pielii moderne, folosind apa termală pură în toate formulele produselor calitative la prețuri corecte, brand românesc de încredere: Synergy Therm Cosmetics



Antrenorul anului 2024 în fotbalul juvenil: Bănel Nicoliță / Școala de Fotbal pentru copii Bănel Nicoliță



Premiul de Excelență pentru implicare socială - TVR - Campania ”Împreună facem bine”, un demers de solidaritate cu oamenii aflați în suferință în urma inundațiilor devastatoare din Moldova: Televiziunea Română



Premiul de Excelență pentru cea mai puternică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile, într-o lume a bărbaților, în domeniul turismului, sustenabilității și managementului evenimentelor: Roxana Ilinca - CEO - TMC GROUP

Cel mai puternic cuplu al României în domeniul sportului, Fotbal și Box - Anamaria Prodan și Ronald ”The Thrill” Gavril



Cea mai puternică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile în design vestimentar - Ioana Bosman, Buticul Evei



Premiul de Excelență pentru cel mai bun medic stomatolog, specialist implantologie chirurgie, deschizător de drum în domeniul stomatologiei laser din România cu rezultate remarcabile în cele peste 2 decenii de activitate, leader în profesie: Dr. Codruța Ciurescu, Managing Partner Dent Estet Brașov - KronDent



Excelență în servicii psihologice pentru copiii cu autism: Andreea Măcelaru - Psiholog clinician



Premiul de Excelență pentru întreaga activitate în media: Cosmin Cernat, prezentator Știrile Kanal D de Weekend



Cea mai puternică personalitate masculină a României cu rezultate remarcabile în Arhitectură - Arhitect Laurențiu Paicu

Premiul de Excelență pentru performanță în jurnalismul sportiv: Emil Hossu-Longin

Cel mai popular food Influencer feminin din România pe TikTok: Denisa Dogaru, CEO Restaurant Ursul Carpatin

Premiul de Excelență pentru abordarea editorială, originalitate: Știrile Kanal D de la ora 12:00, Cristina Dorobanțu

Cel mai bun designer al anului 2024 pentru ținute de lux, originalitate și autenticitate în modă: Onur Osman



Cel mai popular, modern și calitativ Hotel din Eforie Nord: Atmosphere by The Sea, deținut de: Andreea Bănică & Lucian Mitrea

Premiul de Excelență pentru inovarea tratamentului cu laser a paradontozei în România: Clinica Deos Dental

Premiul de Excelență pentru Implicare Socială, Educație și Cultură pentru dezvoltarea României: Fundația DAR, Fondator Cristina Herea

Premiul de Excelență pentru cel mai bun designer de rochii de mireasă din România în 2024: ARYANNA KAREN

Cea mai autentică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile în muzică: Andreea Antonescu

Premiul de Excelență pentru valoare și unicitate în muzica românească: - 25 de ani de carieră, Vlogger, Ambasador Sungate Solarium Studio: Anda Adam

Premiu de Excelență pentru cel mai bun Family Resort de la Marea Neagră: Novum by the Sea & Novum MedSpa

Premiul de Excelență pentru cel mai bun wedding planner a evenimentelor de lux din România: Nicușor Stan, CEO Ambasad'or Events

Premiul de Excelență pentru Creativitate, Originalitate, Creator de Conținut cu credibilitate în zona de Fashion, Stil de viață sănătos, Best LifeStyle Influencer: Lily Apostol



Premiul de Excelență pentru Performanță că antrenor de tenis, dăruire, profesionalism, rezultate remarcabile: Veneția Ghiță Schiopu - Antrenor profesionist de tenis și profesor de educație fizică și sport



Cel mai original și autentic artist & Influencer din România: Xonia, Ambasador Sungate Solarium Studio



Ambasadorul Faptelor Bune, peste 25 ani de implicare socială, acțiuni caritabile, alături de oameni prin fapte în viața comunității brașovene: Gabriela Urse

Premiul de Excelență pentru Performanță în domeniul înfrumusețării de lux, Trendsetter ce a impus și a lansat servicii unice promovate de personalități publice: Alexandra Dumitru, proprietar Sungate Solarium Studio.

Cea mai puternică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile în management medical din sectorul privat: Alexandra Surtea Preda, manager general spitalul privat MaDonna Maria din Craiova



Cele mai frumoase costume de baie - Roxana Nemeș: Nudo by The Sea

Premiul de Excelență pentru cea mai îndrăgita artista pop-opera din România: Ianna Novac



Premiul de Excelență pentru cel mai bun expert al anului 2024 în probleme de cuplu și relaționare cu rezultate spectaculoase, colaborator TV, trainer, life & Coach acreditat: Ștefania Păduraru

Premiul de Excelență pentru cea mai frumoasă Cherhana de la Malul Mării Negre deschisă tot timpul anului, servicii de top, peisaj de vis: Cherhanaua Sailors din Eforie Nord.



Cea mai puternică personalitate masculină a României cu rezultate remarcabile în coaching - Cel mai bun speaker motivațional al anului 2024: Vasile Lup



Supermodel of The World Gala Performanței & Excelenței, București 2024 Alessia Maria Popovici

Premiul de Excelență pentru Performanță în cel mai nou teatru din România: Teatrul Dramaturgilor Români

Cea mai remarcabilă personalitate feminină din România, cu rezultate extraordinare în vindecarea traumelor familiale și transgeneraționale, și autoarea celor mai apreciate cărți de dezvoltare personală: Hedi Hoka Psiholog Doctor & Autor

Premiul de Excelență pentru cele mai eficiente programe nutriționale personalizate, prin reeducare alimentară, promovând un stil de viață sănătos cu o experiență de peste 10 ani în domeniu și rezultate remarcabile: Dana Chelba, Nutriționist Autorizat și Dietetician Clinic, membru al Colegiului Dieteticienilor din România

Cea mai puternică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile n domeniul turismului ce a impus trenduri, servicii premium personalizate, pachete de vacanță/Travel și artistice unice în România: Andreea Sandu - VIP Business Voyage



Cele mai bune servicii premium estetice din România cu rezultate superioare și sigure, garanția calității în tratamente faciale și terapii de înfrumusețare: Dermetique by Laura Lauran

Premiul de Excelență pentru Inovație în Moda și Performanța în Haute Couture: Tehnica proprie de Haute Couture și conceptul de protecție electromagnetică “EWA” creat de Mirela Novak

Cel mai bun creator din România de model transformațional, concept unic în lume implementat după 22 ani de studiu al sufletului uman, psihologiei, evoluției spirituale, medicinei energetice și tehnicilor ancestrale de vindecare. ANCA: ReGeneration, de Anca Maftei

Premiul de Excelență în Balneofiziokinetoterapie pentru Performanță în tratarea afecțiunilor tălpii piciorului: Adelina Palaghia, Balneofiziokinetoterapeut

Premiul de Excelență pentru calitate, inovație și creații deosebite în moda românească: Xena Coșeru, designer vestimentar.

Premiul de Excelență pentru performanță în dezvoltare personală și profesională prin Astrologie & Constelații familiale și karmice: Astrolog Anca Moraru

Cea mai puternică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile în domeniul Feminității - Psiholog și terapeut energetic, Trainer/Formator în dezvoltarea feminității: Ludmila Jalo - Fondator Școala Feminității în România

Premiul de Excelență pentru rezultate remarcabile că dezvoltator și implementator strategii de marketing inovatoare, beauty trainer experimentat și autoarea cărții ”Andaluzia: Răsăritul Minții”: Anda Ciobanu, fondator si director marketing al companiei AREA United



Cea mai puternică echipă a binelui din România ce contribuie la integrarea și reintegrarea persoanelor defavorizate, aflate în risc de excluziune socială prin implicare, dăruire, iubire, solidaritate, peste 2000 de fapte bune: Asociația ”Aici pentru Tine”, din 2015, Fondatori Gál Andras Zsolt & Gál Adina Camelia

Premiul de Excelență pentru cel mai bine cotat salon din București în servicii calitative și de top, pasiune, dedicare, soluții inovatoare & tehnici avansate în remodelare corporală - Valentina Manea - NOAM Estetix

Premiul de Excelență pentru Performanță în Antreprenoriat, rezultate premium, într-o lume a bărbaților, în domeniul serviciilor funerare: Gabriela Badea - Darkness Queen

Premiul de Excelență pentru cel mai bun specialist al anului 2024 în micropigmentare, rezultate remarcabile unice și personalizate: Anca Ștefania PMU Artist în Brăila

Premiul de Excelență pentru Performanta și Estetică Medicală cu rezultate de excepție în Liposucție Non Chirurgicală: Elay Estetic Clinic



Patricia Druță - Mentor internațional pentru formatorii de frumusețe și fondator al Academiei de frumusețe Paradise Kiss Beauty Academy



Premiul de Excelență pentru performanță și Inovație în industria extensiilor de gene fir cu fir, pe plan național și internațional, experiență, seriozitate și profesionalism peste 1000 de cursanți instruiți cu succes, organizatoare a celei mai mari conferințe online din domeniu cu 1100 participanți în 2024: Expert Lash Trainer Zaharia Ruxandra - Evident Lash Academy

Reve - Best Revolution Top Brand în România & Best Nail Tech: Reve by Cristina Riscanu



Best Romanian concept of wedding dresses for quality, uniqueness, complexity worldwide: Diana Dovan

Premiul de Excelență pentru cel mai prestigios, Hotel de 5* de la munte cu servicii premium: Aro Palace Brașov

Compania anului 2024 în România pentru rezultate remarcabile în producție și post-producție specializată în realizarea și procesarea materialelor video și audio de înaltă calitate: Omul Cu Camera



Cel mai îndrăgit prezentator artist: Fuego cu Show-ul “Drag de România mea” de la TVR 2

Cea mai puternică personalitate a României din HoReCa cu rezultate remarcabile peste 500.000 de porții de mâncare vândute anual la restaurant și în online: Pescobar - Paul Nicolau - Taverna Racilor & Platforma Fish to Door

