Messi, criză de nervi în PSG - Lyon, după ce Pochettino l-a scos de pe teren. Explicațiile antrenorului / UPDATE

Update

Antrenorul lui PSG a explicat că înlocuirea lui Messi a fost pentru binele echipei, transmit agenţiile internaţionale.

'Toată lumea ştie că avem jucători grozavi, un efectiv de 35 jucători. A fost decizia mea, nu pot juca mai mult de 11 jucători. Mă gândesc la cea mai bună variantă la fiecare partidă, pentru fiecare jucător, cum face fiecare antrenor. Uneori funcţionează, alte ori nu. Sunt acolo să iau decizii, care uneori plac, iar alteori nu plac', a declarat tehnicianul argentinian.

'L-am întrebat cum a fost şi el mi-a spus că a fost bine. Asta a fost schimbul nostru de cuvinte', a explicat Pochettino. PSG se menţine lider cu 18 puncte după 6 etape în Ligue 1.

Știrea inițială

Argentinianul a nimerit bara în prima repriză, însă după pauză antrenorul Pochettino l-a scos din teren, la scorul de 1-1, rupând astfel trio-ul ofensiv Messi - Mbappe, Neymar. Un moment tensionat a avut loc când Messi a ieșit de pe teren, acesta fiind vizibil supărat pe Pochettino și nu i-a strâns mâna.

VIDEO. Messi nu i-a strâns mâna lui Pochettino după ce l-a fost schimbat în derby-ul PSG - Lyon:

Pe final, PSG a dat lovitura și a câștigat meciul cu Lyon în prelungiri, printr-un gol marcat de Icardi, în minutul 90+3.

Cifrele lui Lionel Messi în meciul PSG - Olympique Lyon

Mingi primite - 65

Mingi pierdute - 13

Șuturi - 4 (1 pe poartă)

Goluri - 0

Pase - 48

Pase reușite - 83%

Dribrlinguri reușite - 3

Dueluri câștigate - 7 din 10

Faulturi comise - 2

Faulturi suferite - 2

Șervețelul în care Messi și-a suflat nasul la conferința de presă de adio de la Barcelona, scos la licitație. Preț halucinant

Amintim faptul că șervețelul cu care Messi și-a șters lacrimile și în care și-a suflat nasul a fost la licitație pe internet. Prețul de pornire este amețitor: un milion de dolari. Un individ susține că a pus mâna pe prețiosul șervețel pe care Messi l-a folosit în 8 august, la conferința de presă în care și-a anunțat despărțirea de FC Barcelona.

Nebunie. Un model a oferit 600.000 de dolari pentru şerveţelul lui Leo Messi

Mai mult, un model Playboy a anunțat că este dispusă să ofere suma de 600.000 de dolari. ”Am plasat o ofertă de 600.000 de dolari pentru şerveţelul lui Messi, dar după anunţul a dispărut. Am oferit mai mult de jumătate din suma cerută crezând că voi câştiga, însă anunţul a dispărut imediat după. Nu au fost oferite mai multe informaţii, doar a dispărut, nici nu ştiu dacă am reuşit să cumpăr sau dacă vânzătorul a renunţat. Sper că l-am câştigat, ştiu la ce îl voi folosi”, a recunoscut Luana Sandien, potrivit The Sun.

Leo Messi a început să plângă la conferința de presă de adio de la Barcelona: "Nu sunt pregătit pentru asta" În 8 august, Leo Messi a participat la o conferință de presă în care și-a luat adio de la Barcelona, club la care a jucat întreaga carieră.