Meciul Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC U Craiova, oprit după scandările xenofobe. Chirieac: Nu fac niciun serviciu României. Doar Putin este mulţumit de ce se întâmplă

"Din punct de vedere sportiv, arbitrul a luat decizia corectă. Nu participi la un meci de fotbal - sportul înseamnă fairplay în primul rând - însoţit de sloganuri xenofobe. Sub nicio formă! În plus, din punct de vedere politic, nu cred că se va întâmpla nimic, nici nu cred că se va inflama mai mult pe plan internațional, deşi nu este exclus. Totuşi, am văzut că, prin decizia corectă a arbitrului, s-a dat imediat o replică manifestărilor xenofobe. Trebuie discutat şi cu șefii galeriei de la Craiova ca astfel de manifestări să nu mai aibă loc. Nu fac niciun serviciu nici majorităţii romanești, nici minorităţilor de orice fel, nici României. Doar Putin este mulţumit de ce se întâmplă în astfel de situaţii. Astfel de lucruri sunt sancţionate, la rândul lor, de forurile sportive îndreptăţite", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

"Cel mai grav lucru pe care l-am putea face este să inflamăm un conflict total inutil"

Cât despre faptul că stadionul a fost realizat cu bani din Ungaria, analistul politic a mai spus:

"Foarte bine că a investit Ungaria. Dacă doreşte să investească în România, fiindcă Transilvania este inima României, nu putem decât să salutăm şi invităm şi pe mai departe să facă astfel de investiţii pentru cetăţenii români care locuiesc în aceste zone, indiferent de etnia lor. Faptul că Ungaria trage fondurile europene şi le cheltuie integral este un exemplu etern pentru ţara noastră care nu reuşeşte să absoarbă toate fondurile europene. Sunt cetăţeni români cei care stau acolo, este normal să aibă cele mai bune condiţii de viaţă, la fel cum ar trebui să aibă toţi cetăţenii români.

Cel mai grav lucru pe care l-am putea face este să inflamăm un conflict total inutil plecat de la o partidă de fotbal care putea să spună sau putea să nu spună ceva. S-au dus acolo cei de la FC U Craiova, echipa de poveste a sportului românesc, să joace fotbal, nu să îi insulte pe maghiarii de acolo, pe cetăţenii români de etnie maghiară".

Meciul dintre Sepsi Sf. Gheorghe și FC U Craiova, din etapa 23, a durat numai 26 de minute. Fanii oaspeților au scandat împotriva maghiarilor, astfel că arbitrul de centru Andrei Chivulete a hotărât să trimită cele două echipe la vestiare, pentru 10 minute. După ce echipele au revenit pe teren iar partida a fost reluată, nu s-a mai jucat decât câteva secunde. Galeria lui FC U Craiova a continuat cu scandările xenofobe, iar Andrei Chivulete a fluierat finalul. Rezultatul meciului va fi decis de comisii, care nu au, practic, altă opțiune decât să acorde victoria la masa verde formației din Sf. Gheorghe, scrie prosport.ro.

