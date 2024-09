Măsura ignorată de stat, care ar fi scăzut ”din prima, 19% din factură”. Chiar furnizorii au propus-o

Citește și: O nouă „componentă” în factura la gaz care va majora facturile. Nu va mai exista altfel în România, toți vom plăti

Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România, a fost invitat la DC News TV. Luni, la ora 14.00, în cadrul emisiunii "Totul despre bani", Laurenţiu Urluescu a venit cu informaţiile aşteptate de români în pragul sezonului rece despre facturile la energie. Ce se va întâmpla cu preţurile, ce va urma după momentul 1 aprilie 2025 atunci când se elimină plafoanele la energia electrică şi gazele naturale sunt doar câteva dintre subiectele care au fost discutate în cadrul emisiunii. Aceasta va putea fi găsită pe DC News TV, DC News şi DC Business.

Una dintre cele mai urmărite teme a fost legată de plafonarea prețurilor care s-a desfășurat în România. Laurenţiu Urluescu a explicat de ce aceasta putea fi făcută mai eficient, atât pentru consumatori, cât și pentru furnizori, evitând urmările negative care au apărut în piață.

"Plafonarea putea fi făcută mult mai simplu"

"Plafonarea putea fi făcută mult mai simplu, mai ușor de implementat. Putea fi făcută mult mai ușor de înțeles atât pentru consumatori, cât și pentru ceilalți actori din piață. Metoda de plafonare din România să zic că a fost cea mai ciudată din toată Europa, cu foarte multe ‘artificii și OZN-uri’. Țin minte, de exemplu, faptul că furnizorii trebuie să strângă date legate familiile monoparentale, câți copii sunt în familie, și altele, pentru a beneficia de anumite tipuri de tarife. Nu a fost în altă parte în Europa. Noi am zis de la început un lucru. Am zis că în acel moment în care prețul gazelor a luat-o razna, și automat a tras după el și prețul energiei electrice, noi ca asociație, să informăm publicul. Mai mult, am fost de acord să se ia măsuri pentru protecția consumatorului în fața unei asemenea volatilității de prețuri", a spus Laurenţiu Urluescu.

"Noi atunci am vorbit de scutirea de TVA, ceea ce scade din prima 19% din facturi"

"Propunerile noastre erau mult mai simple la momentul respectiv. Noi atunci am vorbit de scutirea de TVA, ceea ce scade din prima 19% din facturi. O altă propunere era de scutire sau amânare a anumitor componente ale facturii. În momentul de față energia, mă rog, depinde la ce tensiune sunteți alimentat, dacă e consumator casnic sau industrial și în ce zonă a țării, este undeva între 10-40/45% din factura finală. Restul sunt alte tarife, taxe, pe care noi furnizorii trebuie să le colectăm pentru terți. Se putea umbla pe acel segment. Sunt atâtea tarife care se puteau amâna la plată. Acestea au fost propunerile noastre. Reglementatorii, legiuitorii, au dorit altceva și s-a implementat altceva. Chiar și așa, deși neclar, deși au indus foarte multe, să zic, costuri suplimentare pentru furnizori, legislația de plafonare fiind schimbată de 20 de ori, și asta doar cea primară, nu mai zic de reglementările secundare schimbate de cel puțin 50 de ori, care se mai schimbă și acum, tot au mers așa. Legislația a fost neclară. A trebuit să venim și cu investiții în sistemele informatice. Noi ca furnizori nu facem manual ceva. În România sunt în jur de 10 milioane de consumatori. Vă dați seama că totul se face automatizat printr-un sistem informatic. La fiecare schimbare de soluție sau de reglementare se face reactualizare de sistem informatic, care bineînțeles că necesită bani. Toate aceste schimbări au afectat costurile furnizorului, cât și credibilitatea acestuia în fața consumatorului", a explicat Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News