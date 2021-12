Marocanul bănuit că i-a ucis pe studenții din Iași, extrădat

Extrădarea marocanului bănuit că i-a ucis pe îndrăgostiții din Iași a fost amânată. Tânărul de 20 de ani trebuia să ajungă din Italia în țară ieri la ora 18, însă zborul a fost anulat. Marocanul urmează să fie adus astăzi, transmite Realitatea Plus.

El va fi audiat cât mai curând pentru a putea răspunde numeroaselor întrebări din cadrul anchetei. Cel mai probabil marocanul va fi dus și la locul unde s-a produs tragedia și va trebui să răspundă și la întrebarea legată de tăietura la mână, din cauza căreia a ajuns la spital. El va trebui să explice și ce s-a întâmplat în ziua în care i-a vizitat pe cei doi studenți. În prezent, el este suspectat că şi-ar fi ucis colegul de facultate şi pe iubita acestuia, după care a fugit din ţară. Tânărul de 20 de ani a fost prins săptămâna trecută, în Italia.

Bărbatul se declară nevinovat

Ahmed Sami El Bourkadi, suspectul dublei crimei de la Iaşi, vrea să se apere în România şi pledează nevinovat, a explicat avocata acesteia.

„Când autoritățile italiene l-au reținut chiar era în drum spre aeroport, se îndrepta spre România. Nu a dorit să se sustragă niciun moment, iar prietena lui a și făcut dovada rezervărilor”, declară avocata Raluca Andrei.

Practic, suspectul a transmis familiei sale că a fost într-adevăr în ziua respectivă la victime acasă, și-a uitat hanoracul acolo, însă după ce l-a contactat pe Jiynah Youssef, acesta nu a mai răspuns la telefon.

„Din ce am înțeles se consideră nevinovat și are explicații pentru acuzațiile care i se aduc. Din ce am discutat cu avocatul din Italia, tânărul a acceptat, chiar a dorit să se urgenteze procedura să revină poate chiar mâine sau oricum în acest weekend în țară. A dorit să se treacă foarte repede la extrădarea lui, nu a mai solicitat înscrisurile venite din România, a spus că vrea să fie în țară și să se apere. Am înțeles că a făcut o impresie bună autorităților italiene”, adaugă avocata.

Ahmed Sami El Bourkadi ar fi transmis că în locuință a văzut-o și pe iubita victimei, care „ar fi urcat la etaj”, iar în casă ar mai fi fost două persoane. Citește continuarea AICI.

