Marius Humelnicu anunță planuri ambițioase pentru Galați. Cum poate să devină un pol de dezvoltare / video

Întrebat ce planuri are pentru Galați în primul mandat, Marius Humelnicu, candidat PSD la alegerile parlamentare, a menționat că speră ca atât gălățenii, cât și românii să aprecieze realizările Partidului Social Democrat în guvernare, subliniind stabilitatea economică și socială adusă în România în ultimii trei ani. El a vorbit despre proiectele importante de infrastructură, cum ar fi finalizarea drumului expres și a centurii mari a Galațiului până în 2025. De asemenea, a menționat dezvoltarea portului din Galați, cu o investiție de 120 de milioane de euro, care va permite manipularea a 150.000 de containere.

„Eu sper că nu numai gălățenii, ci și românii să aprecieze ce am făcut, ca Partid Social Democrat, la guvernare și faptul că de 3 ani de zile am echilibrat tot ce ține de economie și am adus o stabilitate în România, atât economică cât și socială.

Avem un plan de guvernare național și un plan de guvernare local. Cred că oamenii trebuie să țină cont de faptul că avem niște proiecte importante, de infrastructură cel puțin. Anul viitor vom termina acel drum expres. În 2019 am fost secretar de stat, a doua oară, în Ministerul Transporturilor și am pornit această licitație pentru drum expres și centura mare a Galațiului. În 2025, din păcate după 5-6 ani de zile, finalizăm această investiție.

Vorbim de Portul din Galați, un lucru extraordinar și important pentru noi, unde lucrările sunt undeva la 50%, 120 de milioane de euro, de dezvoltare a portului astfel încât să putem să manipulăm în portul din Galați 150.000 de containere.", a spus Marius Humelnicu.

„Dorim ca Galați – Brăila să devină un pol de dezvoltare"

Marius Humelnicu a subliniat importanța legăturii Transregio între Galați, Brăila, Slobozia, Călărași și Chiciu, care va asigura un drum cu două benzi pe sens și separator, facilitând un traseu mai rapid și mai sigur între Galați și București. De asemenea, a discutat despre aeroportul internațional promovat de mult timp pentru Galați-Brăila, care a fost temporar oprit din cauza conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina, dar acum s-a obținut certificatul de urbanism cu acordul Ministerului Apărării, urmând ca investiția să avanseze.

„Vorbim de legătura Transregio, atât de importantă, legătura Galațiului cu Capitala, un drum Transregio între Galați-Brăila-Slobozia-Călărași-Chiciu, astfel încât să asigurăm două benzi pe sens cu separator de drum și să parcurgem această distanță, între Galați și București, mult mai repede și în siguranță.

Vorbim de aeroportul pe care îl promitem de atâta timp în Galați – Brăila, un aeroport internațional, dar oprit pentru că avem acest conflict între Federația Rusă și Ucraina și nu am avut acceptul Ministerului Apărării. A trebuit să translatăm puțin ceea ce noi am gândit, dinspre Braniștea spre Tudor Vladimirescu, și a anunțat domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județean, faptul că s-a emis certificatul de urbanism având acordul Ministerului Apărării Naționale, astfel încât să obținem toate avizele și să începem această investiție atât de importantă.

Avem lucrurile acestea în planul național și în planul local, astfel încât Galați – Brăila să devină o regiune și un pol de dezvoltare. Astfel, atunci când se va finaliza acest conflict militar între Federația Rusă și Ucraina, să putem să ajutăm, ca regiune, la reconstrucția Ucrainei, pentru că am ajutat suficient de mult ucrainenii și Ucraina și sigur vom juca un rol determinant în ceea ce înseamnă reconstrucția, astfel încât să reconstruim și drumurile noastre care au suferit prin tot ceea ce înseamnă traficul de mărfuri, să refacem și în România, cât și în Ucraina.”, a spus Marius Humelnicu la DC News.

