Marea întrebare după ce Mihai Călin s-a plâns că nu a putut să zică nimic pe scenă despre războiul din Ucraina

Și, cum era de așteptat, a venit și întrebarea firească: „de ce dacă ai avut în față ditamai publicul, o întreagă scenă, tot pe Facebook îți spui amarul? De ce nu ai spus ce voiai să zici despre Ucraina în ciuda cenzurii pe care o acuzi?”. Mihai Călin a motivat că a cam obosit: „Am mai scris pe aici: am cam obosit, mi-e greață si mai am si alte treburi. Iar colegii îmi spun sa stau calm”.

Iată câteva dintre comentariile pe care le-a primit după ce a spus că i-a fost transmis, din partea conducerii Teatrului Național București, să vorbească despre războiul din Ucraina:

„Toată lumea e o scenă & noi toți dăm like la ea. Cu tot respectul Mihai, aveți ditamai scena, ditamai expunerea, se tace acolo, dar se urlă aici pe fb?Un artist cuminte este ca & cum un înotător și-ar dori să se scufunde sau un fotbalist să nu dea gol. Ai n-ai replică, ieși din scenă”,

„Cand gasesti adevarul in tine nu ai dreptul sa taci. Ai in tine gandurile a milioane de oameni, ai umanism, moralitate, dragoste. Ai in tine viitorul pe care multi il dorim. Sa nu taci! Sa vorbesti pana la ultima respiratie!”,

„Trebuia să nu-ți pese de cretinii ăia de politruci jegoși și să spui câteva cuvinte la final. Ăștia sunt niște nimeni, tu chiar ești cineva!”,

„Dar mută-te în alt teatru și basta, nu zici? Te tot plângi de ei de peste 15 ani”,

„Nu trebuia sa fie ascultat Mircea Rusu. Nu pățeai nimic”,

„Afara din TNB ai fi putut face gestul asta?”,

„Incearca sa spui o strofa dintr-o poezie la sfarsit de piesa. Intotdeauna oamenii au perceput mesajul chiar daca a fost cenzura. Pacat!”,

„O femeie a avut curajul sa o facă în direct la TV în Rusia, voi sunteți curajoși pe Facebook în rest ghiocei, cu voi ajungem rău că va e frica sa nu deranjati”,

„Și dacă te manifestai ce putea să-ţi facă? mi se pare ridicol că spui că ai fost cuminte, TNB nu este moşia lui Rusu, iar felul cum executaţi voi indicaţiile acestui cretin devine o comedie proastă”,

„E dictatură fiindcă susțineți dictatura. Nu era cazul sa fiți cuminte, e vorba de libera exprimare. Asa, doar cu o postare pe facebook lumea va spune ca mințiți”,

„Multă lume scrie că Mihai Calin ar putea / trebui să plece. Și ce ar rezolva asta, în afară că ar oferi mirificei direcțiuni interimare liniștea pe care și-o dorește? Nu ar fi o formă de renunțare la luptă? Un protest - poate, dar un protest mai puternic este să rămâi acolo și să ai curajul să expui adevărul”.

Vezi și mesajul pe care l-a transmis Mihai Călin, vineri seară, după spectacolul de la Teatrul Național:

„Azi, cu 2 minute înainte de a intra în scenă (“No man’s land”), Marius Bodochi, dir artistic interimar, mi-a transmis din partea lui M. Rusu, dir gen interimar, interdicția de a mă manifesta în vreun fel în legatură cu războiul din Ucraina. E adevărat, aș fi vrut ca, după aplauze, împreună cu un coleg, cu steagurile României și Ucrainei, să dăm un mesaj scurt de solidaritate față de poporul ucrainean, artiștii de acolo, Teatrul din Mariupol și Teatrul Academic “Ivan Franko” din Kyiv, unde ar fi trebuit să jucam acum 2 ani (pandemia ne-a oprit). Azi au murit din cauza bombardamentelor 2 cunoscuți artiști ucraineni, o actriță și un balerin. Mi-e greață de “dictatura” instituită la TNB. Naționalism deșănțat și totală lipsă de înțelegere a menirii Teatrului. Am fost cuminte… Să nu tulbur Direcția și o parte din colegi. Somn ușor!”, a fost mesajul actorului Mihai Călin.

Amintim că liderul Sindicatului Actorilor din Teatrul Național, Mihai Călin, susținea că actorii au dorit să inițieze campania ”TNB pentru Ucraina”, dar directorul general interimar, Mircea Rusu, a refuzat să aprobe această campanie. Mai mult, Mircea Rusu i-a îndemnat pe actori să meargă la Cernăuți pentru a vedea ce le-au făcut ucrainenii românilor de acolo.

”Sindicatul Actorilor din TNB a propus campania “TNB pentru Ucraina”. Directorul general interimar a refuzat , argumentând ca teatrul are alt rol, că noi nu facem politică și m-a invitat să mă duc la Cernăuți și Cahul ca să văd ce pățesc românii din cauza ucrainenilor. Iar pe TNB nu avem voie să proiectăm steagul ucrainean, ci doar tricolorul românesc pentru că suntem patrioți români, iar ucrainenii ne-au făcut destule rele! Noapte bună!”, scria, recent, Mihai Călin.

Mircea Rusu, directorul Teatrului Naţional Bucureşti, a anunţat că nu va scoate din program piesele dramaturgilor ruşi, nici dacă i s-ar cere asta.

„Nu admit așa ceva. Voi refuza categoric. Nu au nicio vină nici Cehov, nici Gorki, nici Turgheniev și așa mai departe pentru că actualii conducători ruși fac ce fac. Dimpotrivă, noi trebuie să avem puterea să nu amestecăm lucrurile. Cultura rusă este una excepțională.

Cultura rusă l-a dat pe dramaturgul cel mai mare, Cehov. Este greu să trecem peste asta. Sunt niște excese de zel. Mi s-a sugerat să punem niște proiectoare cu care să colorăm TNB în culorile Ucrainei.

Nu cred că ăsta este rolul teatrului. Este un rol al politicii. Rolul nostru este altul. Aș vrea să văd dacă vă și înrolați când veți fi chemați la arme, dacă veți fi la fel de generoși și de emoționați”, a declarat directorul Teatrului Național București, Mircea Rusu, într-un interviu pentru Antena 3.

