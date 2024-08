Marea eroare făcută de PSD și PNL cu anunțarea candidaților la prezidențiale. Bogdan Chirieac: Este nepermis

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la Antena 3 CNN, despre situația confuză, de pe scena politică, acolo unde anunțarea oficială a candidaturilor încă se lasă așteptată, deși se vorbește despre strategii de campanie prezidențială din partea PSD și PNL.

S-a întârziat nepermis de mult

”Cred că s-a întârziat nepermis de mult anunțarea acestor candidaturi. Sigur că, ele s-au anunțat pe surse, dar consider că, după alegerile locale, trebuiau făcute progrese, cel puțin de către marile partide PSD și PNL, pentru anunțarea candidaților. Așa mi se pare corect față de electorat. Înțeleg că PSD are acest congres pe 24 august, în mai puțin de două săptămâni. PNL nu știu să fi anunțat data, înțeleg că undeva la începutul lui septembrie. Este târziu, cu 3 luni înainte de data alegerilor prezidențiale, primul tur 24 noiembrie, ca să anunți candidații. Știți de ce? Fiindcă nu este bine, nici pentru candidați, dar nici pentru viața politică din țara noastră.

Există această dârdoră permanentă, privind cine, cum, în ce fel, ce este etc. Trebuie să înceapă și precampania, să fim serioși. Este vară, este ziua lungă. Poți să străbați 5-6 localități, într-o singură zi, cu mitinguri. Când faci campanie, în luna noiembrie? Se va întuneca la 4 după-amiaza. Cine să vină atunci la miting? Plus că se poate strica vremea. Haideți că, în 35 de ani, am trecut prin atâtea campanii electorale”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică, la Antena 3 CNN.

Cu privire la cine ar putea intra în turul al doilea, Bogdan Chirieac a răspuns:

”Să vedem, campania e campanie. Dacă polul suveranist se adună, va strânge 25% fără probleme. Mircea Geoană este, la rândul său, un candidat puternic, să vedem dacă va fi suficient suflu și resurse să țină campania până la sfârșit. Nu putem ști cine va intra în turul 2, în afară de Marcel Ciolacu, care sigur va intra în turul 2. Rămâne de văzut cine va fi al doilea candidat care va intra în turul 2!”, a mai spus Bogdan Chirieac.

De asemenea, în emisiune erau prezenți telefonic Laurențiu Gîdei (PSD) și Alin Ignat (PNL), care au comentat pe marginea acestui subiect, aruncându-și și câteva ”săgeți otrăvitoare”.

Ce a zis Laurențiu Gîdei (PSD)

”În momentul de față, PSD nu și-a anunțat candidatul. Țin să amintesc că niciun partid politic statutar nu are lansat în competiția electorală vreun candidat. Doar declarativ (n.red cu referire că la PNL lucrurile sunt mai clare în acest sens) PNL, știți foarte bine, că una spune și alta face, ne-am obișnuit cu atitudinea lor. Prin urmare, ne putem aștepta la surprize! Strategia PSD este una foarte bună, sănătoasă, astfel încât să ne asigure succesul în alegerile prezidențiale. Asta ne dorim cu toții, toți membrii PSD suntem mai hotărâți ca niciodată să putem câștiga”, a spus Laurențiu Gîdei.

Cu privire la varianta unui candidat independent, deputatul PSD a răspuns:

”Nu, este foarte complicat să vorbim despre un candidat independent. Nu mai este timp, ne trebuie un candidat din interiorul PSD, un candidat cu vizibilitate, care are relații foarte bune pe plan internațional. Lucrurile sunt clare. Președintele Marcel Ciolacu are toate calitățile pe care trebuie să le aibă un președinte de țară. Tare mi-aș dori ca domnia sa să ia această hotărâre și să anunțe public, dacă își dorește să anunțe această candidatură. Este o strategie pe care președintele PSD împreună cu partidul o avem pentru abordarea acestor alegeri prezidențiale. Repet, nu există, acum, niciun candidat aruncat de un partid statutar în lupta electorală”, a mai spus Laurențiu Gîdei.

Ce a declarat Alin Ignat (PNL)

”Apropo, cu privire la ce spunea colegul de la PSD, despre cine una spune și alta face, la votul de învestitură pentru domnul Ciolacu, când a devenit premier, ne-a cerut votul parlamentarilor și spunea că nu va crește nicio taxă în România. După două-trei luni, primul lucru pe care l-a făcut a fost să crească taxele în România!”, a declarat Alin Ignat.

În acest moment, se aud râsete. Laurențiu Gîdei s-a amuzat câteva secunde de ce a spus Alin Ignat.

”În al doilea rând, eu înțeleg că este greu la PSD cu strategia. E făcută în așa fel încât să nu își anunțe domnul Ciolacu candidatura, într-o conferință de presă, de la Spitalul Sfântul Pantelimon, ar fi chiar culmea! În tot acest timp, domnul Ciolacu nu face nimic pentru ce se întâmplă în România și pentru ce îi interesează pe români, adică să vedem niște decizii luate, de la nivel de Guvern, acolo la Spitalul Pantelimon și pentru întregul sistem de sănătate. Nu vedem nimic! Domnul Ciolacu are alte preocupări pe la televizor legate de cărți și altele”, a spus Alin Ignat.

Candidează Nicolae Ciucă?

Cu privire la candidatura lui Nicolae Ciucă, Alin Ignat a răspuns:

”Domnul președinte Ciucă este, în acest moment, în filialele din țară. Merge pentru a discuta cu membrii PNL. Dânsul și-a exprimat intenția de a candida la alegerile prezidențiale. Este președintele PNL și, ca regulă, la noi președintele de partid candidează la alegerile prezidențiale. Nu e o chestiune pe care să o tot purtăm pe la negocieri. Domnul președinte Ciucă își ia susținerea din țară, în acest moment. Toate filialele PNL din țară îl susțin. La noi, lucrurile sunt clare!”, a mai spus Alin Ignat, la Antena 3 CNN.

