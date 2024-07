Marcel Ciolacu, întâlnire cu Victor Ponta și Mircea Geoană, la restaurant. FOTO/ ”Nici dacă mă tăiați și-mi puneți sare, nu o să povestesc”

Antena 3 a difuzat imaginile care au potențial de a arunca în aer scena politică înainte de alegerile prezidențiale. Luni seară, timp de două ore, Marcel Ciolacu, Mircea Geoană și Victor Ponta s-au aflat la aceeași masă.

Cei trei, alături de alții, au participat la ziua jurnalistului Marius Tucă, născut în 29 iulie. Victor Ponta a intervenit la postul de televiziune menționat, unde a spus că nu a fost o întâlnire publică, nici una politică, astfel că nu are ce povesti nici dacă i se pune sare pe rană.

Întâlnirea este extrem de importantă în contextul în care, neoficial, atât Marcel Ciolacu, din partea PSD, cât și Mircea Geoană, independent, sunt luați în calcul drept candidați la alegerile prezidențiale din acest an. Victor Ponta, fost candidat la alegerile prezidențiale și consilier al premierului Marcel Ciolacu, a oferit o serie de declarații despre întâlnire și alegerile prezidențiale. Cu privire la un aspect, a fost ferm: el nu candidează.

Întrebat ce s-a discutat la acea masă, Victor Ponta a răspuns: ”Nu știu, eu aseară nu am fost la nicio întâlnire politică, am fost la ziua de naștere a unui bun prieten. Am discutat (două ore n.r.) despre David Popovici. La modul cel mai serios, am fost la ziua unui prieten, cred că știți, este pe 29, și au fost invitați acolo o mulțime de oameni. Nu a fost o întâlnire politică și în viața mea n-aș povesti la televizor ceva de la o întâlnire. Doamne ferește, niciodată! Nici dacă mă tăiați și-mi puneți sare pe tăieturi, nu o să povestesc de la nicio întâlnire privată. Nu a fost o întâlnire politică. Repet, a fost ziua de naștere a unui prieten foarte bun”.

Despre cum au ajuns la aceeași masă, din mulțimea de oameni, Victor Ponta a afirmat: ”Nu știu cum a invitat oamenii sărbătoritul, dar nu a fost o întâlnire politică. Fiind o chestie privată, nu mi se pare nimic de povestit”.

Despre scenariul conform căruia unul dintre cei doi, Marcel Ciolacu sau Mircea Geoană, ar urma să nu facă pasul în față, pentru o candidatură la alegerile prezidențiale, Victor Ponta a răspuns că poate spune despre el că nu va candida.

Recent, în spațiul public, Marcel Ciolacu și Mircea Geoană au avut un schimb de replici de la distanță.

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, după ce Marcel Ciolacu i-a cerut să prezinte ce a făcut pentru România din această funcţie, a afirmat: ”Cu tot respectul pentru oricine, conduc această alianţă de 32 de ţări, un miliard de oameni, îmi fac treaba bine şi pentru România am făcut şi fac lucruri şi voi face lucruri în continuare. Deci, nu-i treaba domnului Ciolacu ce am făcut eu la NATO. Treaba domnului Ciolacu este să spună ce face ca prim-ministru al României şi acolo sunt întrebări foarte mari. De ce avem un deficit de 7% din PIB în trimestrul unu şi va fi probabil 9% când angajamentul nostru a fost să fim în 2024 cu 2,4% deficit? De ce avem 70 de ţinte din PNRR din 518 atinse în acest moment? Astea sunt întrebările adevărate”.

Marcel Ciolacu a replicat: ”În primul rând nu trebuie să dau o replică, ce fac eu pentru români v-am spus mai devreme şi eu şi domnul ministru (al Agriculturii, n.r.) şi cred că am multe defecte, dar comunicarea cu dumneavoastră, nu ştiu dacă e de bine sau de rău, dar a devenit o plăcere să vă răspund la toate întrebările, indiferent cât de incomode sunt. (...) Eu vă întreb ceva, dacă nu vă supăraţi. Sunt prim-ministrul României. România este stat membru NATO. Să îmi spună un angajat al NATO, fie el şi Secretar general adjunct, că nu trebuie să răspundă unui stat membru NATO, mi se pare deja de noaptea minţii”.

