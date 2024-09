Marcel Ciolacu a anunțat de când vor putea românii să meargă în SUA fără vize

VEZI ȘI: Suntem tot mai aproape de momentul în care vom călători în SUA fără viză. Cele mai noi informații de la MAI

Marcel Ciolacu a declarat că românii vor putea călători în SUA fără a avea nevoie de viză începând cu luna ianuarie. Potrivit premierului, anunțul oficial ar urma să fie făcut în jurul datei de 15 octombrie.

"Respectul ți-l câștigi fiind serios, implicându-te și pentru tine, dar și pentru regiune pentru că de acolo vine respectul. Nu doar la bine, și la necaz trebuie să ajuți partenerii strategici. Germania are parteneriate strategice, plan strategic îl numesc ei, au cu Polonia, cu Italia și în mod special cu Franța. Următorul stat cu care vor avea plan strategic, plan de acțiune, este România. De ce nu s-a făcut acest lucru până acum? De ce nu am rezolvat cu vizele în Statele Unite ale Americii până acum? Pentru că am abordat-o profesionist, am avut consilieri pe această zonă, am modificat legislația și vom reuși la sfârșitul acestei luni să ne menținem în rata de 3 %", a spus Marcel Ciolacu la Antena 3 CNN.

Marcel Ciolacu: Anunțul oficial va fi în jur de 15 octombrie

"Estimarea este că din ianuarie se va circula în SUA fără vize?", l-a întrebat realizatorul TV Mihai Gâdea.

"Da. Cred că anunțul oficial va fi în jur de 15 octombrie. Se ia după anul fiscal, finalul anului fiscal în SUA este în septembrie. Iarăși, o abordare total diferită față de Europa, ca să nu înghesui la sfârșit de an toate cheltuielile, mult mai pragmatici americanii. Am ratat șansa cu trecerea în Zona Euro, aveam toți indicatorii îndepliniți. E un pas înapoi, dar vom intra din nou în această traiectorie, trebuie să intrăm în Zona Euro. Momentan influența dolarului american în economie este mai mare decât influența euro. Acesta sunt statisticile, Vorbesc cu guvernatorul BNR, cu Mugur Isărescu, stăm de vorbă, ne uităm la cifre, la indicatori, trebuie să iei fiecare indicator în parte și să intervii pe el să stimulezi în primul și primul rând producția internă și exportul", a mai spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă există riscul de turbulențe economice în viitorul apropiat, Marcel Ciolacu a spus: "Nu, România e stabilă, România este asigurată, dar s-a și văzut că deși fragilă la acel moment, cu o stabilitate politică în trei ani s-a reușit acest lucru, să fim din nou stabili macroeconomic".

