Ludovic Orban, dansator înfocat. Detaliul care a amuzat-o copios pe Denise Rifai: Meneaito

Orban, despre Băsescu și porecla "Șică Mandolină" pe care i-a pus-o. Rifai: Este cel mai bun politician al României?

Pe lângă înclinația pentru muzică pe care o are, Ludovic Orban a fost surprins de-a lungul carierei dansând mai multe stiluri. În emisiunea "40 de întrebări", Denise Rifai a amintit câteva dintre momentele în care fostul premier al României a fost surprins dansând, ba pe manele, pe muzică populară sau pe muzică rap.

"În 2006 ați petrecut alături de studenții din Regie. În 2007 v-ați prins în horă cu o mireasă din județul Mehedinți și anul trecut ați dansat cu foc la un bal organizat de PNL Vrancea. Vă face dansul un politician mai popular?", a spus Denise Rifai.

"Dansul cu politica... am fost surprins de camere dansând pentru că am participat la diferite evenimente. Eu nu dansez ca să mă filmeze cineva să mă vadă cum dansez. Nu fac parte dintre politicienii care bifează la cererea consultanților diferite chestiuni. Eu ceea ce fac, fac pentru că simt, pentru că cred, e normal să te simți bine.

Eu am făcut dansuri populare. Am fost câteva luni la dansuri populare, puțină lume știe despre mine lucrul ăsta. Știu cântece populare din toate zonele țării. Unii care mă acuzau că sunt maghiar, i-aș provoca oricând la un concurs de cântece popularea autentice din fiecare zonă a țări să vad dacă pot să țină pasul. Am învățat tango, dansuri clasice, vals și chiar îmi place să dansez, e un mod de exprimare a personalității, o vorbă de vibrație comună pe care o ai, Meneaito (n.r. El Meneaito) de exemplu", a răspuns Ludovic Orban.

Denise Rifai: Dansați El Meneaito?

Ludovic Orban: Da, chiar mă simt bine!