Lucien Favre, antrenorul care l-a adus pe Rareş Ilie în Franţa, ar fi fost demis de Nice

Antrenorul elveţian Lucien Favre a fost demis de pe banca tehnică a echipei franceze OGC Nice, unde este legitimat şi mijlocaşul ofensiv român Rareş Ilie, şi va fi înlocuit de adjunctul său, Didier Digard, scrie AFP citând surse din club. A fost demis şi secundul lui Favre, Christophe Moulin, chiar dacă cei doi aveau contract cu gruparea până în 2024.



Favre, în vârstă de 65 de ani, s-a întors la Nice în iunie anul trecut, după o primă perioadă între 2016 şi 2018.



În prezent pe locul 11 în Ligue 1, fără victorie în ultimele trei etape, Nice, cu Ilie pe banca de rezerve, a fost eliminată surprinzător (1-0) în weekend-ul trecut în primul tur al Cupei Franţei de către echipa Le Puy, din liga a 3-a valorică.



Înainte de a veni în vara anului trecut la Nice, Favre era fără club după ce fusese demis de Borussia Dortmund în decembrie 2020. Cu Favre pe banca tehnică, Nice a terminat pe locul trei în sezonul 2016-2017, înaintea unui sezon 2017-2018 mai puţin strălucitor, încheiat pe locul 8, scrie Agerpres.

Rareş Ilie s-ar putea întoarce la Rapid după doar o jumătate de sezon

Mijlocaşul român Rareş Ilie a jucat doar în opt partide pentru francezii de la Nice, iar în această iarnă s-ar putea despărţi şi el, măcar temporar, de echipă. O variantă ar fi revenirea la Rapid Bucureşti, sub formă de împrumut.

Dacă mutarea s-ar concretiza, ar fi o lovitură de imagine pentru giuleşteni. Pentru Rareş Ilie, însă, ar putea fi considerat drept un pas în spate.

De altfel, Marcel Puşcaş, preşedintele FC U Craiova 1948, a spus din vară că Ilie nu va avea nicio şansă în Franţa.

"Suma e foarte bună, indiferent cum ar fi. A fost vândut la momentul potrivit. Mă mir de faptul că un club precum Nice l-a ales. Nice e unul dintre primele trei cluburi ca pepinieră din Franța, au tradiție de ani și ani. Cred că mai au jucători ca el acolo, din Africa, în special.

Suma este foarte mare. Vreo trei jucători din naționala Franței U19 erau de la Nice. De ce aș da 5 milioane de euro pe el decât să iau pe cineva care m-a costat mai nimic și a fost adus din Senegal sau Coasta de Fildeș?

Părerea mea e că nu are cum să joace Rareș Ilie la Nice, la ora asta. Nu are nicio șansă, cum nu are nicio șansă niciun fotbalist român să joace acolo, chiar și cei din echipa națională. Poate de asta s-au gândit francezii să-l cumpere și să-l împrumute în liga a doua elvețiană.

Părerea mea e că la ora asta nu poate juca niciun român la Nice și la nicio echipă din Ligue 1. S-ar putea ca peste un an sau doi să-l vedem la Rapid împrumutat sau la altă echipă din Liga 1. Îi va fi foarte greu să revină la Nisa", a spus Marcel Pușcaș, la Pro Arena în luna iulie.

