Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 2 septembrie, 2021. Report record la Joker

LOTO. La tragerile de joi, 26 august, Loteria Romana a acordat 29.300 de câștiguri în valoare totală de peste 1,83 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,13 milioane lei (peste 432.300 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,29 milioane lei (aproximativ 466.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29,69 milioane lei (peste 6 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 547.400 de lei (aproximativ 111.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de aproximativ 568.000 de lei (peste 115.000 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 212.000 de lei (aproximativ 43.000 de euro). La Super Noroc la categoria I este in joc un report in valoare de peste 193.000 de lei (peste 39.000 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 29 august, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 106.051,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Cluj-Napoca si a fost completat doua variante simple la Loto 5/40.

Numerele extrase, joi, 2 septembrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus