Curs valutar BRN. Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro şi dolarul american

Cursul valutar pentru euro a fost calculat la 4,9736 lei, în creștere cu 0,01 bani față de cotația precedentă de 4,9735 lei. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,5967 lei, în creștere cu 0,18 bani (+0,04%) comparativ cu marți, când s-a situat la 4,5949 lei.

Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, care a fost calculat de BNR la 5,1203 lei, în creștere cu 0,06 bani (+0,01%) față de cotația anterioară de 5,1197 lei. În același timp, gramul de aur s-a scumpit miercuri, ajungând la valoarea de 350,5732 lei, comparativ cu 349,2805 lei în ședința precedentă.

Această depreciere a leului vine într-un context economic global marcat de incertitudini și fluctuații valutare. Evoluția cursului de schimb reflectă nu doar factori economici interni, ci și influențe externe, inclusiv politicile monetare ale principalelor bănci centrale din lume și dinamica piețelor internaționale.

Deprecierea leului poate avea multiple efecte asupra economiei naționale, de la scumpirea importurilor și creșterea inflației, până la impacte asupra creditelor în valută și a puterii de cumpărare a populației.

Specialiștii în economie subliniază că această tendință de depreciere a leului trebuie monitorizată cu atenție, în special în contextul unei inflații deja ridicate și a unei incertitudini economice globale. BNR continuă să fie atentă la evoluțiile pieței valutare și poate interveni dacă situația o impune, pentru a asigura stabilitatea financiară.

BNR a redus dobânda cheie

BNR a redus, săptămâna trecută, dobânda cheie la 6,75% pe an, de la 7% pe an, începând cu data de 8 iulie 2024, informează banca centrală, transmite Agerpres.



Totodată, BNR a hotărât scăderea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 8,00% pe an, şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 6,00% pe an, dar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.



Dobânda de politică monetară era nemodificată din luna ianuarie a anului trecut, când BNR a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an.

BNR susține că rata anuală a inflaţiei şi-a accelerat scăderea în primele două luni ale trimestrului II 2024, coborând la 5,12% în luna mai, sub nivelul prognozat, de la 6,61% în martie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News