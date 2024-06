Comisarul Marius Dobrescu, conducătorul Serviciului de Poliție Canină din cadrul Poliției Capitalei, a fost invitatul special al jurnalistei Laura Duță în emisiunea "Culisele Justiției", difuzată pe canalele DC News, DC News TV și ȘtiriDiaspora. Subiectele abordate au inclus eficacitatea câinilor în detectarea substanțelor interzise și a persoanelor dispărute, precum și importanța acestora în gestionarea situațiilor cu infractori periculoși. C onversația a ilustrat nu numai abilitățile remarcabile ale acestor patrupezi antrenați, ci și implicarea lor semnificativă în menținerea siguranței comunității.

Comisarul Marius Dobrescu a menționat că nu au descoperit arme cu ajutorul câinilor, dar există câini special antrenați pentru detectarea explozibililor, care fac parte din structura Inspectoratului General al Poliției. Controlul pirotehnic pentru explozibili și arme este realizat de colegii lor cu câini antrenați pentru aceste scopuri:

"[N.r., Arme, cu ajutorul câinilor,] n-am descoperit până acum. Să știți că sunt și câini care detectează explozibil, antrenați pentru așa ceva, ei se află în structura Inspectoratului General al Poliției, la Serviciul de Intervenție și Acțiuni Speciale.

Controlul pirotehnic, deci pentru explozibil, arme și tot ce ține de lucrurile astea, înainte de orice eveniment, îl fac colegii noștri cu câini speciali antrenați pentru așa ceva".

El a adăugat că acești câini participă la ziua națională atât în cadrul organelor de ordine, cât și la expoziția statică de după, unde cetățenii au ocazia să îi vadă.:

"Cu câinii mai suntem prezenți și la ziua națională. Și în dispozitivul cu măsurile de ordine, dar și la expoziția statică de după, unde cetățenii din urbea noastră au venit să ne vadă.

Era o expoziție întreagă de forțe, începând de la echipaje de intervenție, câinii polițiști, pompieri, laboratoare de criminalistică, motocicliștii, că ei sunt mereu... Asta le place copiilor".

Dobrescu a menționat că organizează frecvent exerciții demonstrative în unitățile școlare din București, inclusiv la Academia de Poliție, și că desfășoară activități pentru copiii mai mici, de obicei în cadrul Săptămânii Altfel:

"În mod frecvent facem și niște exerciții demonstrative în unitățile școlare din București. Am fost la Academia de Poliție, dar avem activități și pentru cei mai mici. De obicei ne solicită școlile din București când este Săptămâna Altfel. Și atunci organizăm niște întâlniri la care facem mici exerciții de disciplină cu câinii pentru promovarea profesiei de polițist".

El a subliniat că un câine poate detecta cadavre îngropate la câțiva metri sub pământ, dând exemplul unei intervenții la Giurgiu. În alte cazuri, câinii au ajutat la găsirea unor părți din cadavre umane și la rezolvarea cazurilor respective:

"[N.r., Gândiți-vă că un câine] poate să detecteze cadavre îngropate la câțiva metri sub pământ. Ultima oară am avut o intervenție la Giurgiu, am căutat într-o zonă unde era mlaștină, de exemplu. Nu a găsit nimic acolo câinele, din păcate. Deci nu a fost acolo nimic.

Au mai fost găsite părți din cadavre umane. Și polițiștii au rezolvat cazul, iar câinele a ajutat".

Dobrescu a precizat că pot merge și în alte părți ale țării dacă sunt solicitați, cu aprobarea directorului general, în funcție de necesități. A dat exemplul unei posibile colaborări la mare, în timpul verii, pentru a sprijini colegii din Constanța.

"Mergem și în țară. Dacă ne solicită, v-am spus, cu aprobarea directorului general, dacă se consideră necesar, mergem în susținere la colegii noștri. Depinde de ce au ei nevoie, depinde de cine solicită. De exemplu, probabil că la mare, la vară, îi ajutăm și noi pe colegii de la Constanța".

