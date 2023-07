Laurenţiu Reghecampf revine la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru recunoaşte că e superstiţios

"Ne-am înțeles de mult. Așteptăm să se facă 12 noaptea și o să-l anunțăm. Primul mandat a început pe 26 iulie, deci și acum trebuie să înceapă tot pe această dată. Da, sunt un om superstițios", a spus Rotaru, la Digi Sport Special.

Eugen Neagoe, dat afară tot din cauza superstiţiei

”Dureros... Nu are rost să fie... Dureros este întotdeauna când te desparți de o echipă, dar, sincer, eu nu am ce să-mi reproșez. Nu am primit gol, nu am pierdut. Cred că am dominat de la un capăt la altul meciul cu Oțelul, am lovit de patru ori bara.

Cred că în aceste două etape am fost echipa care a dominat cel mai mult adversarul. A lipsit golul, asta este. Și discuția pe care am avut-o cu patronul a fost aceeași, nu a avut ce să-mi reproșeze.

Sincer? Ghinionul și ceva superstiții (n.r. motivele demiterii pe care i le-a transmis Mihai Rotaru). Exact asta a fost discuția mea cu domnul Rotaru. Eu ce să zic? Eu nu am ce să-i reproșez ceva nimănui.

Nu mă așteptam să fiu demis, dar nici nu sunt genul de antrenor care să se lege de porțile stadionului. Nu sunt genul”, a declarat Eugen Neagoe, la Fanatik.

Marius Şumudică nu a fost pe lista Craiovei

”Nu a fost nimic. Craiova e un capitol închis. Nu a vorbit nimeni cu mine! Ce să fac, să inventez? S-a vehiculat prin presă numele meu, atâta tot. Nu am avut nicio discuție. Am înțeles că au luat decizia de a-l instala pe Reghecampf. Nu am ce să discut despre acest subiect.

Mă gândeam, dar dacă nu ești dorit, de ce să discutăm? Nu m-am propus nicăieri. Am crezut că am șansa să devin antrenorul Rapidului, nu s-a putut, am înțeles. M-au deranjat anumite declarații, am fost și eu un pic irascibil”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport Special.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News