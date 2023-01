La Sibiu se află cel mai mare crocodil dintr-o grădină zoologică din România

Cel mai mare crocodil dintr-o grădină zoologică din România se află la Sibiu, fiind vorba despre un mascul în vârstă de 20 de ani, lung de patru metri şi care cântăreşte aproape 300 de kilograme, a precizat pentru Agerpres veterinarul parcului zoo, Liviu Todescu.

"Grădina Zoologică din Sibiu se mândreşte cu cel mai mare crocodil din ţară, este un crocodil de Nil. A venit la grădina noastră de la Grădina zoologică din Bucureşti. Este un mascul. Are vreo patru metri şi vreo 280 de kilograme. Este un exemplar deosebit şi condiţiile de habitat trebuie să fie deosebite. Noi ne mândrim că putem să-i oferim aceste condiţii şi ne mândrim că avem un asemenea exemplar", a spus Liviu Todescu.



Adus de la Zoo Bucureşti în urmă cu cinci ani, crocodilul de Nil de la Sibiu are un bazin încălzit şi o mică plajă amenajată, fiind folosite becuri cu ultraviolete şi infraroşii pentru ca acesta să se poată bucura în permanenţă de căldură.



"Fiind o specie exotică, în permanenţă trebuie să aibă un microclimat care este controlat, undeva la 28-30 de grade ca şi temperatură, umiditate 60-70%, bazinul este tot timpul încălzit cu control al temperaturii. Fiind iarnă, nu poate să stea la soare şi avem becuri cu ultraviolete şi infraroşii care să poată să mimeze efectul benefic al soarelui. Avem o plajă încălzită, în care crocodilul îşi alege periodic în ce loc vrea să stea: dacă vrea să stea pe plajă, ca şi când ar sta la soare, sau dacă vrea să stea în bazin", explică Liviu Todescu.



Crocodilul de la Sibiu are şanse să mai trăiască cel puţin o jumătate de secol, dacă este bine îngrijit şi va fi sănătos, potrivit veterinarului de la Zoo Sibiu.

Deocamdată, este singur. Dacă ar fi să primească alături o parteneră, asta ar însemna un spaţiu mai mare, prevăzut şi cu separatoare, pentru că şi în captivitate, la fel ca şi în libertate, există riscul unei confruntări.



Una dintre plăcerile crocodilului de la Sibiu este... carnea de pasăre. Mănâncă 3 - 4 kilograme de carne la o masă.



"Nu mănâncă în fiecare zi, cam la două - trei zile, la o săptămână. Îi administrăm cantitatea de mâncare, în general 3 - 4 kilograme, în funcţie de cât consumă. Dacă mănâncă foarte mult, i-o suplimentăm. (...) Nici în libertate nu mănâncă în fiecare zi. Îi dăm şi carne de vită sau cal, dar carnea de pasăre e favorita lui", a arătat veterinarul.



Pentru a urmări evoluţia animalului, cei de la Zoo nu îl măsoară, nici nu îl cântăresc, ci se ghidează după anumite repere de pe nisipul pe care acesta se mişcă. Ca să îl poată măsura şi cântări ar însemna să îl lege şi asta ar presupune un stres pentru animalul aflat în captivitate.



"E mai dificil (de măsurat - n.r.), că e greu de contenţionat. Şi e un risc de stres. Pentru a evita acest lucru, doar pe plajă luăm nişte ghidaje. Normal nu creşte atât de mult, comparativ cu un animal care este în libertate, creşterea este un un pic mai încetinită", a menţionat veterinarul de la Zoo Sibiu.



Liviu Todescu are şi un sfat pentru vizitatori: să urmărească atent comportamentul crocodilului atunci când vin la Zoo şi să nu se grăbească.



"Fiecare animal are ceva deosebit. La crocodilul nostru este comportamentul. Faptul că stă foarte mult nemişcat sub apă şi închide ochii, foarte multă lume, mai ales dintre vizitatori, spune că avem animale împăiate. Rolul unui vizitator este să urmărească animalul. Suntem o grădină zoologică, nu suntem un muzeu al naturii. Trebuie să ţinem cont de biologia animalului. Şi în libertate mănâncă, după care foarte mult timp stau şi se odihnesc, nu vânează. Sunt activi în perioadele de vânătoare sau în perioada de reproducere", mai spune Liviu Todescu.



La Grădina Zoologică din Sibiu a mai fost un crocodil cu platoşă, înaintea acestui exemplar de acum. În aplicaţia Zoo Sibiu, la Curiozităţi, vizitatorii pot afla că un crocodil nou-născut e de trei ori mai mare decât oul din care abia a ieşit. O altă curiozitate este faptul că ei nu pot scoate limba deoarece au o protecţie pentru a nu şi-o muşca cu fălcile puternice, scrie Agerpres.

