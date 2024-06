Klaus Iohannis, fără funcție la nivel înalt, lipsește de la întâlnirile importante. Bogdan Chirieac: E supărat. A crezut că își anunță candidatura și NATO cade pe spate

După negocierile purtate la Bruxelles, pentru funcțiile de top din Uniunea Europeană, președintele Klaus Iohannis nu apare luat în calcul pentru vreo funcție înaltă în Europa. Consiliul European se va întruni în 27-28 iunie pentru a oficializa deciziile și a vedea cine va conduce Uniunea Europeană.

Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție la Antena 3 CNN unde a comentat parcursul lui Klaus Iohannis, suspectând că președintele este supărat pe partenerii săi occidentali după ce a lipsit de la două mari evenimente, summitul PPE și summitul pentru pace de la Elveția, dedicat problemei conflictului din Ucraina.

"Domnul Iohannis a țintit foarte sus ca Secretar General al NATO"

"Până la urmă se înțelege. Era neașteptat ca lucrurile să decurgă atât de repede. În ceea ce ne privește, faptul că președintele Iohannis nu poate să prindă decât funcția de Comisar European care este în dreptul României, deci România oricum are dreptul la un Comisar European și personalitatea este denumită de primul ministru, lucrul acesta nu ne bucură. Domnul Iohannis a țintit foarte sus ca Secretar General al NATO. Nimeni nu a crezut că nu are absolut niciun fel de 'pilă' la NATO, ca să spunem așa. Totuși, chiar nu avea. Omul s-a dus crezând că își anunță candidatura și NATO cade pe spate. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Apoi, s-au făcut foarte multe speculații pentru o funcție înaltă la UE. Se pare că nu e cazul. Nu apare, urmărim și noi cu mare atenție. Nu apare numele domniei sale în nicio funcție importantă, nici în posibila funcție de Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Ucraina, nici în cea de Comisar European pentru Apărare. Atenție, funcția de Comisar European pentru România este funcția pe care o îndeplinește acum doamna Adina Vălean, și pe care a îndeplinit-o și Dacian Cioloș, Leonard Orban, Corina Crețu. Ar putea Klaus Iohannis să țintească o astfel de funcție? E mult sub rangul domniei sale", a afirmat Bogdan Chirieac.

"Toată lumea a fost stupefiată când și-a anunțat candidatura"

"Cred că dânsul are de spus ceva. Din cauza acestui lucru acum există din partea PNL ideea unei mutări, din nou, a alegerilor din septembrie în decembrie. Marcel Ciolacu are dreptate să nu le mute. Și-a asumat angajamentul pe calendarul alegerilor. Cum l-ar vedea lumea? Ar pierde enorm. Asta s-a întâmplat. Domnul Iohannis era convins că pleacă la NATO. D-asta au mutat alegerile din decembrie. Acum le-ai mutat. O să avem 3 luni de zile doi președinți. Unul ales și altul în funcție. Eu cred că Iohannis e supărat și d-aia nu a participat la summitul PPE de ieri. Eu cred că așa stau lucrurile. Inclusiv la summitul pentru pace din Elveția, faptul că domnia sa nu a participat, și dacă nici dânsului nu-i plac călătoriile, atunci nu-i mai plac nimănui, este ceva. Era și Elveția, era destinație, era și cu avion privat. Era bine ca să spunem așa. În mod evident președintele Iohannis este supărat. Nu cred că cineva i-a promis funcția de Secretar General al NATO. Toată lumea a fost stupefiată când și-a anunțat candidatura. Dacă își va scrie vreodată memoriile să ne dea mai multe detalii. Ceva a fost acolo, dar nu înțelegem ce", a concluzionat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.