Kate Middleton, Prințesa de Wales, a încheiat tratamentul de chimioterapie pentru cancer /video

În ultimele luni, atât ea, cât și regele Charles al III-lea, socrul ei, s-au confruntat cu probleme grave de sănătate. Într-un mesaj video emoționant, Catherine a declarat: „Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, nu vă pot spune ce ușurare simt că am finalizat în cele din urmă tratamentul de chimioterapie.”

„Acum mă concentrez pe a face tot ce pot pentru a rămâne în remisie”, a adăugat ea. „Deși am încheiat chimioterapia, drumul meu spre vindecare și recuperare completă este lung și trebuie să continui să trăiesc fiecare zi pe rând.”

Prințesa a transmis că abia așteaptă să revină la activitatea ei publică, urmând să își reia un program ușor de evenimente pentru restul anului. Una dintre aparițiile sale notabile este așteptată în noiembrie, când va participa la o ceremonie dedicată victimelor războiului la monumentul Cenotaph, una dintre cele mai solemne date din calendarul regal.

Palatul Kensington, unde Catherine și soțul său, Prințul William, își desfășoară activitatea, nu a dezvăluit natura exactă a cancerului de care a suferit prințesa.

Catherine a distribuit mesajul pe platforma X (fostul Twitter), în care a reflectat asupra perioadei dificile pe care a traversat-o alături de familia sa. „Ultimele nouă luni au fost incredibil de grele pentru noi, ca familie. Viața, așa cum o știi, se poate schimba într-o clipă și a trebuit să găsim o cale să navigăm printre ape tulburi și drumuri necunoscute”.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL