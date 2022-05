În cadrul emisiunii Deferiți mass-media, la DCNews, Cozmin Gușă și Bogdan Chirieac au vorbit despre situația în care se află justiția din România:

„Nu știu unde să încadrez treaba asta cu cadourile pe care le facem justiției, cu domn’le, să nu mai ia șpagă, să nu mai ia mită, să le dăm de toate, să le dăm bani și apartamente pe gratis, să le dăm case pe gratis tuturor procurorilor și judecătorilor. Mie nu mi se pare în regulă pentru că toți facem câte o meserie utilă pentru societate. Noi facem presă, alții fac șuruburi, doctorii vindecă, de ce doar cei din domeniul cel mai deprofesionalizat...?.

Am curajul să spun că domeniul cu cele mai proaste performanțe din România este justiția, după 1989. Înainte de 1989 nu am avut de-a face, nu știu, dar după 1989, începând cu revoluția și mineriadele, domeniul cu cele mai slabe rezultate și, în general, cu foarte multe isprăvi antinaționale este justiția și noi continuăm să răsplătim acolo din dorința, mă rog, normală, să nu mai ia șpagă. Le dăm de toate, le dăm zeci de mii de euro pe an, le dăm case, le dăm concedii, tot, iar mituirea asta din partea statului, care e pe cale să se facă, nu știu unde să o încadrez, pentru că nu îmi este evident, dar sunt oameni care își fac mult mai bine datoria față de țară, vorbesc de angajați la stat, că noi suntem privați, chiar dacă și noi plătim taxele.

De ce să premiezi justiția când este domeniul cu cele mai slabe rezultate și cu contra-performanțe apropo de România“ a spus Cozmin Gușă.

Reacția lui Chirieac

„Aici suntem întru-totul de acord! Justiția este nefuncțională în România și nu vorbesc numai despre justiția penală, ci vorbesc în primul rând despre justiția civilă, unde procesele se întind nepermis de mult și blochează inclusiv activitatea economică a țării, plus că nu e vorba doar de licitația la drumuri sau altceva, unde contestația în justiție durează cinci ani. Nu, e vorba de un amărât care se judecă pe o bucată de pământ de 12 ani sau de un amărât care vrea să-și retrocedeze casa sau terenul și nu izbutește în justiție.

Sunt multe lucruri, contracte comerciale, decizii date anapoda, deci sunt de acord cu tine 100% și cred că toată lumea care ne ascultă, ne citește sau ne privește, e de acord.

Justiția a ajuns un monstru, în momentul acesta, de care politicienii se tem foarte tare. Abuzurile înspăimântătoare comise în justiție nu au fost sancționate, până și procurori celebriI pe care i-am văzut la televizor sunt bine-mersi, și nu au fost pedepsite aceste abuzuri.

Dacă ar fi fost pedepsite, alții ar fi fost mai puțin înclinați să comită abuzuri. Orice încercare de a aduce justiția în limitele firești, constituționale este aspru criticată de haștag, politicienIi nu au curaj și acest monstru a ajuns să conducă celelalte puteri ale statului, pe cea executivă și cea legislativă. Asta e situația și atunci se blochează orice reformă în justiție!“, a spus Bogdan Chirieac.

