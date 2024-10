Joe Biden a mers la petrecerea de Halloween cu Jill Biden îmbrăcată în urs panda / video

La începutul acestui an, Grădina Zoologică Națională a anunțat că panda va reveni la Washington. Aceștia au ajuns în capitala țării la mijlocul lunii octombrie, iar Jill Biden a purtat costumul de panda ca un „gest de bun-venit”, a transmis Casa Albă.

Jill Biden a adăugat o temă educațională evenimentului, numindu-l „Hallo-Read” pentru a încuraja cititul. Aceasta a fost profesor timp de 40 de ani. Miercuri dimineață, a citit o poveste scurtă despre dovleci înfricoșători unui grup de copii costumați, adunați pe peluză.

Ea și președintele au ieșit apoi afară, la apus, și au petrecut aproximativ o oră împărțind dulciuri. Joe Biden, îmbrăcat în costum și cravată, a pus cutii cu bomboane Hershey's Kisses de la Casa Albă în sacoșele copiilor, în timp ce prima doamnă a împărțit copiilor copii din cartea „10 Dovleci Înfricoșători”.

Până la 8.000 de persoane, inclusiv elevi și copii ai personalului militar, erau așteptate să treacă porțile Casei Albe în cursul zilei.

O lună mare și portocalie și un semn care spunea „Hallo-Read la Casa Albă” decorau fața sudică a reședinței. Decorațiunile includeau și reprezentări din carton ale lui Willow, pisica familiei, care rareori este văzută în public, și teancuri de cărți. Decorațiuni uriașe în formă de dovleci flancau ușa.

Joe Biden și-a suspendat candidatura pentru al doilea mandat în luna iulie a acestui an. El va părăsi funcția în ianuarie 2025, potrivit abc7news.com.

