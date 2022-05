Jill Biden le-a servit mâncare militarilor aflaţi la Baza de la Mihail Kogălniceanu - VIDEO

Prima Doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, aflată într-o vizită în România, le-a servit mâncare, vineri seara, militarilor americani aflaţi la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, scrie Ziarul de Iași.

Jill Biden a scris, vineri seară, pe Twitter că a ajuns în România şi că le va servi masa trupelor americane aflate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Ulterior, ea a postat un scurt videoclip în care poate fi văzută când pune mâncare într-o caserolă, la cantină. Videoclipul este însoţit de cuvintele "Food is love" ("Mâncarea e iubire" - n.r.).

Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, a sosit în România, vineri, în cea de-a doua vizită oficială în ţara noastră. Prima vizită a avut loc în 2014, când s-a aflat în România alături de soţul ei, Joe Biden, la acea vreme vicepreşedinte al Statelor Unite. Prima Doamnă i-a vizitat, vineri, pe soldaţii americani de la Baza Kogălniceanu din Constanţa, iar sâmbătă se va întâlni, la Bucureşti, cu soţia preşedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, precum şi cu voluntarii şi profesorii care au grijă de refugiaţii ucraineni, potrivit informaţiilor transmise de Biroul Primei Doamne a SUA.

