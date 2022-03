Israel, o țară măcinată de conflicte prinsă între Rusia și Ucraina

În Israel, când cineva încearcă să parcurgă o situație cât mai prudent, se spune că „se plimbă printre picăturile de ploaie” încercând să nu se ude. De câteva săptămâni, Israelul se plimbă între picăturile de ploaie în timp ce Rusia i-a declarat război Ucrainei.

Pe de o parte este ministrul de externe Yair Lapid, care condamnă în mod regulat invazia Rusiei. La scurt timp după întâlnirea cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, Lapid a declarat: „Nu există nicio justificare pentru încălcarea suveranității ucrainene și uciderea unor civili nevinovați”.

Pe de altă parte este prim-ministrul Naftali Bennett. Deși a cerut încetarea focului, trimiterea de ajutor umanitar și a salutat personal refugiații ucraineni care au aterizat în Israel, abia dacă a menționat de Rusia sau președintele acesteia, Vladimir Putin, în discursurile publice.

Motivul este complicat și se reduce la o combinație de considerații economice, culturale, politice și, cel mai important, de securitate.

Israel prepares for a wave of immigration that could potentially be the largest it has experienced since the fall of the Soviet Union. @hadas_gold has the story: pic.twitter.com/3k2nvTJ09l